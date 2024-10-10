破．地獄︱林家謙唱作電影主題曲　晉身影壇喃嘸師：也算普渡眾生

新片《破·地獄》由陳茂賢執導、編劇，黃子華及許冠文（Michael）攜手主演，並搭配9大金像級陣容衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等。電影氣勢一浪接一狼，上週於YouTube上架之《破．地獄黃子華許冠文世紀對談》上載不足五天，已經衝破一百萬點擊，反映全球觀眾對電影的期待度已經進入白熱化階段。此外，導演陳茂賢及女主角衛詩雅亦正出發美國前往「夏威夷國際電影節」出席電影世界首映。

《破．地獄》由黃子華、許冠文主演。（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》由黃子華、許冠文主演。（《破．地獄》電影劇照）

黃子華與許冠文兩大笑匠事隔32年再合作新作《破．地獄》將於11月14日上映。（《破．地獄》電影劇照）

至於電影公司是日更追加一個震撼彈，隆重公佈《破·地獄》電影主題曲將由唱作歌手林家謙親自創作並主唱，歌曲名字為《普渡眾生》，言簡意賅道出電影主軸「生死從不由己定，人身難得度眾生」。家謙花盡心思的這首歌曲更是他首度為電影獻唱主題曲，更巧合地跟被網民尊稱「樂壇喃嘸師」的家謙帶來異曲同工之妙，更突顯是次合作添上多重意義。

《破·地獄》電影主題曲《普渡眾生》由唱作歌手林家謙親自創作並主唱，巧合地跟被網民尊稱「樂壇喃嘸師」的家謙帶來異曲同工之妙。（電影公司提供）

談到是次彌足珍貴的緣份，緣起自家謙較早前受電影團隊邀請，他指：「最初是收到邀請率先欣賞電影，看看自己有沒有感受和靈感才敢答應。看完後，腦裡面配了一些和弦音樂，大概是major（大調）和minor（小調）之間的輪迴變調。到創作主旋律部分，是有天路過看見一棵斷了樹幹的大樹而啟發，寫了這首關於『還未斷的根』的歌曲。」

《破．地獄》主題曲MV中，穿插不少黃子華與許冠文的電影畫面。（《破．地獄》MV截圖）

《破．地獄》主題曲MV中，穿插不少黃子華與許冠文的電影畫面。（《破．地獄》MV截圖）

作為電影主題曲創作人，同樣亦是電影首批觀眾，家謙別有一番滋味，他坦言：「很感恩電影給了我很大的感受，唱作了這首感動到自己和別人的主題曲，希望觀眾能從電影和歌曲中釋懷並得到解脫，也算是『普渡眾生』了。」電影公司是日先行釋出電影主題曲的副歌部份，稍後時間將會推出完整版，讓觀眾與音樂上有層遞式的感受。

《破．地獄》女主角衞詩雅亦有不少感人深刻的片段在MV中穿插。（《破．地獄》MV截圖）

《破．地獄》女主角衞詩雅亦有不少感人深刻的片段在MV中穿插。（《破．地獄》MV截圖）

而導演陳茂賢得悉歌曲發佈，亦有感而發歌曲為電影的加乘力量，他表示：「十分感謝家謙為《破·地獄》度身訂造主題曲，家謙才華橫溢，優美的旋律與饒有意思的歌詞，威力加乘，真正可以普渡眾生。」

（《破．地獄》MV截圖）

（《破．地獄》MV截圖）

（《破．地獄》MV截圖）

此外，全城期待之電影《破·地獄》張叔平版主海報連隨登場，海報由美術界巨擘張叔平設計，海報上三位主演黃子華、許冠文及衛詩雅若有所思並一臉愁緒，似乎心中有所缺失。與此同時，電影公司更宣布《破·地獄》將於今日搶先發售10月26及27日之首波限量優先場，敬請密切留意有關戲院之公佈。