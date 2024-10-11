林明禎凌文龍演年輕版《淪落人》　49歲韓君婷息影多年首曝光

電影《把幸福拉近一點》由凌文龍（小龍）、林明禎、林芊妤（Coffee）領銜主演，故事改編自真人真事，講述一名甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍 飾）與來自馬來西亞女孩，任兼職看護的梁小菲（林明禎 飾）之間的真摯情感。故事設定近似《淪落人》，而從劇照可見，更驚喜發現息影多年，49歲的韓君婷有客串一角。（上映曰期︰10月24日）

（《把幸福拉近一點》劇照）

在電影《把幸福拉近一點》預告片中，張子威無懼病魔，以堅強姿態面對生命挑戰；而梁小菲的活潑與樂觀，則為張子威的生活帶來一絲溫暖與希望。兩人從陌生到互相扶持的過程，充滿笑淚。

今次明禎飾演的角色比過往更加多面，既有搞笑，亦展現了她善良柔情的內心。戲中她以馬來西亞移民的身份，帶著異國的溫情和堅韌，突然闖進張子威生活，為他擔當按摩師，意外為對方生命帶來了一絲光亮。

（《把幸福拉近一點》劇照）

（《把幸福拉近一點》劇照）

至於憑《黃金花》智障青年一角，而獲得金像獎最佳新演員的小龍，今趟又再挑戰高難度角色，在新戲中飾演一名罹患甘迺迪氏症的患者，戲中大部份時間小龍均坐在輪椅上演戲，觀眾可以從小龍的演繹中，感受到角色張子威，面對世事無常的強大生命力。

（《把幸福拉近一點》劇照）

除了兩位主演的精彩演出，電影還集結了金像獎最佳女配角Rachel，網絡紅人Coffee與波仔的亮相，還有息影多年，久未露面的韓君婷。

（《把幸福拉近一點》劇照）

韓君婷是英中混血兒，於新加坡長大，1996年大學畢業，參加1997年亞洲小姐奪得亞軍，但事後因原定的冠軍得主朱燕珍，隱瞞婚姻狀況而被褫奪后冠，韓從而躍升為冠軍。2001年轉投無綫電視，2006年拍畢電視劇《窈窕熟女》後離開，再次轉投亞洲電視，但當時亞視已停止製作電視劇，韓君婷只能擔任綜藝節目主持，人氣大不如前。2010年尾，韓君婷暫時退出香港的娛樂圈之後返到新加坡，幫兄長打理生意。

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以身材見稱的韓君婷在她下圍最肥胖之時，曾被香港傳媒冠上「蘿霸」之稱，從而獲纖體公司睇中簽約做代言人，並成功瘦身至只有80多磅，但後因感情問題大受打擊，曾患上厭食症。2014年，她於浴室滑倒撞歪鼻骨，隨後便正式回流香港。