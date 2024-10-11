釜山電影節︱陳小娟與新浪潮獎擦肩　評審周冬雨親自頒發予雙得主

亞洲影壇盛事「第29屆釜山國際電影節」今日（11日）傍晚舉行閉幕儀式，一眾國際及亞洲影人亮相閉幕禮及紅地氈。其中，憑第二部執導作品《虎毒不》入圍「新浪潮」獎項的香港導演陳小娟，於紅地氈上亮相，隨行至釜山參展的主角談善言與小野（盧鎮業）則未有在紅地氈上登場。

憑執導新作《虎毒不》入圍釜山國際電影節「新浪潮」獎項的陳小娟，於閉幕禮紅地氈上亮相。（直播截圖）

憑執導新作《虎毒不》入圍釜山國際電影節「新浪潮」獎項的陳小娟，於閉幕禮紅地氈上亮相。（直播截圖）

憑執導新作《虎毒不》入圍釜山國際電影節「新浪潮」獎項的陳小娟，於閉幕禮紅地氈上亮相。（直播截圖）

主演《虎毒不》並隨導演陳小娟赴釜山電影節的談善言及小野盧鎮業，則未有與導演一同亮相紅地氈。（《虎毒不》電影劇照）

至於今年擔任釜山國際電影節「新浪潮」獎項評審成員、中國「三金影后」周冬雨，則隨一眾評審團踏上紅地氈，更引來現場一陣歡呼，成為全晚焦點人物之一。周冬雨以一身香檳金色晚禮服登場後，更親民地向現場觀眾揮手，更向鏡頭微笑、大派心心，形象一貫非常甜美。

周冬雨隨釜山國際電影節「新浪潮」獎評審亮相閉幕禮紅地氈。（直播截圖）

周冬雨隨釜山國際電影節「新浪潮」獎評審亮相閉幕禮紅地氈。（直播截圖）

周冬雨隨釜山國際電影節「新浪潮」獎評審亮相閉幕禮紅地氈。（直播截圖）

周冬雨隨釜山國際電影節「新浪潮」獎評審亮相閉幕禮紅地氈。（直播截圖）

周冬雨隨釜山國際電影節「新浪潮」獎評審亮相閉幕禮紅地氈。（直播截圖）

第29屆釜山國際電影節「新浪潮」獎，最後共有兩位得主，分別由韓國導演朴利雄及The Maw Naing憑《晨海的海鷗》（The Land of Morning Calm）與《沉默的吶喊》（MA – Cry of Silence）奪得。憑執導作《虎毒不》入圍的陳小娟則與獎項擦肩而過。

韓國導演朴利雄憑《晨海的海鷗》奪得第29屆釜山國際電影節「新浪潮」獎。（直播截圖）

韓國導演朴利雄從評審周冬雨手上接過新浪潮獎。（直播截圖）