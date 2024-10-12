古惑仔︱王晶盛讚張耀揚能力壓鄭伊健　嘆星途可惜：能做第一硬漢

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，繼續回顧九十年代風靡一時、由他與劉偉強創建的《古惑仔》系列電影。王晶於節目中，特別提及已淡出大銀幕的演員張耀揚，表示他參演的第三四集為系列最精彩的作品，亦替對方的星途感到可惜，更認為張耀揚曾有機會成為銀幕第一硬漢，甚至有轉型演正派角色的潛力！

王晶於新一集節目中，提到兩度於《古惑仔》系列飾演反派的張耀揚。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

張耀揚於第三集裡加入《古惑仔》系列，飾演反派「烏鴉」。（《古惑仔3之隻手遮天》電影劇照）

張耀揚在第四集再做奸角，飾演斯文敗類「耀揚」哥。（《97古惑仔之戰無不勝》電影劇照）

王晶於節目中提及，分別在第三四集飾演「烏鴉」與「耀揚」的張耀揚，令兩部作品從系列中非常突出：「他本身又高大、又靚仔，加上身型健碩，是完全能夠壓住鄭伊健！給予鄭伊健很大壓力！」盛讚他在兩集中的表現，絲毫不輸鄭伊健等《古惑仔》鐵腳。王晶亦提到張耀揚較易令人忽略的演出：「張耀揚是一個很有趣的演員，我記憶中他的第一部電影是在張曼玉的《玫瑰的故事》裡做一個怕醜仔，反差非常大。」）電影劇照

張耀揚在第三集反枱，氣勢力壓鄭伊健！（《古惑仔3之隻手遮天》電影劇照）

張耀揚在第三集反枱，氣勢力壓鄭伊健！（《古惑仔3之隻手遮天》電影劇照）

王晶盛讚張耀揚高大靚仔健碩，直言於《古惑仔》的表演力壓鄭伊健。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶對張耀揚的評價甚高。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

張耀揚於八九十年代成為銀幕大反派演員，王晶提到一部重要作品奠定張耀揚的形象：「在《監獄風雲》裡演惡人後，他以後一輩子都扮演惡人。我覺得很可憐，因為當時觀眾不接受有人欺負他們的偶像，先欺負周潤發、再到劉德華，若他重新做正派，就接受不到。」王晶表示張耀揚及後僅在一兩部電影中做正派角色，但都不被接受，票房成績不佳。

張耀揚於《監獄風雲》飾演殺手雄，劇情中欺負觀眾的偶像周潤發。（《監獄風雲》電影劇照）

然而王晶對張耀揚讚譽有加，更強調：「我覺得他可以做正派，做得好甚至能成為『第一硬漢』！」王晶亦以張耀揚主演的《我在黑社會的日子》為例，表示：「他做得最好是《我在黑社會的例子》，角色是一位正派，其實那個形象可以繼續下去。很可惜他在約七八年前，在內地因為涉毒，成為劣跡藝人、他的電影不能在內地上映，後來便到賭場工作。有些可惜，我覺得張耀揚應該有更好的發展。」

張耀揚近年留起一頭白髮短鬚，非常有型！（微博圖片）

王晶直言張耀揚做得最好的電影為《我在黑社會的日子》，於戲中飾演正派角色。（《王晶笑看江湖》節目截圖）