古惑仔︱曾將五大江湖人轉型成喜劇演員　王晶：減少驚佢哋嘅一面

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，繼續回顧九十年代風靡一時、由他與劉偉強創建的《古惑仔》系列電影。王晶於節目中提到由牛佬與邱瑞新創建的《古惑仔》系列漫畫，以「大佬B」吳志雄作為陳浩南的藍本，亦為漫畫劇情提供許多參考資料，及後於電影拍攝期間亦擔任顧問。王晶更表示，自己曾將五位江湖人物搬上大銀幕，更將他們轉型成為喜劇演員，一改他們的形象，成為家傳戶曉的演員。

王晶於新一集《王晶笑看江湖》中，再談黑幫系列作品《古惑仔》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

《古惑仔》講述的黑道劇情世界，得到不少江湖人的顧問意見。（《古惑仔之人在江湖》劇照）

王晶提及，「大佬B」吳志雄由漫畫到電影一直提供許多故事與江湖世界倫理參考，並與已故演員李兆基一同擔任顧問：「他們給予很多幫助，因為我們劇組當中沒有一個人了解江湖的事情，雖然我們認識很多黑社會的人，但是我們當中沒有一個人是黑社會，所以我們不清楚江湖上的事情。」王晶與吳志雄認識後，發覺對方其實非常好笑，不管飾演首集的「大佬B」抑或第三集的「笑面虎」均非常出色！

「大佬B」吳志雄由《古惑仔》漫畫開始到電影一直擔任顧問工作，陳浩南更以他的經歷為藍本。（梁碧玲 攝）

吳志雄更於第一集飾演「大佬B」一角。（《古惑仔》電影截圖）

李兆基亦為《古惑仔》系列擔任顧問。

王晶亦表示曾合作不少有同類背景的人，包括吳志雄與李兆基：「在江湖上有些名譽的一個人，我們有時會叫他演一些喜劇角色，拿他作搞笑之用時，他不介意又覺得很好玩。像陳惠敏和『大傻』成奎安，他們全都變成喜劇演員。」王晶提到首次以江湖人轉型為喜劇演員的例子：「第一次是我在1984年《青蛙王子》中，我用陳惠敏做一個很怕老婆金燕玲的黑社會人物。演完後大家朋友、其他女孩子都覺得他很有趣，反而減少大家害怕他的另一面，發覺原來惠敏哥是很可愛的。」

陳惠敏在《古惑仔3之隻手遮天》飾演東星駱駝。（《古惑仔3之隻手遮天》電影劇照）

陳惠敏於《青蛙王子》裡飾演一位怕老婆的江湖人。（《青蛙王子》電影劇照）

「大傻」成奎安在電影中不時飾演江湖大佬、殺手等惡人角色。（電影劇照）

王晶亦提到吳志雄、李兆基、成奎安與陳惠敏外的第五位同類人物：「甚至在《賭俠》中的『單眼佬』程東，做了喜劇後也表示女孩子很喜歡！」