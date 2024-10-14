完美物質｜五部重口味嘔心核突電影　戲院為觀眾準備嘔吐袋

近日上映電影《完美物質》（The Substance）引起不少話題，片中出現大量極血腥嘔心畫面，令不少觀眾頂唔順提早離場，同時亦引起更多人注意，表示要買飛入場挑戰。其實過去有不少電影以重口味嘔心核突場面成為經典，有些更被奉為「Cult片」，以下為大家介紹的五部代表作，給看過《完美物質》仍意猶未盡的大家繼續挑戰感官！



《人形蜈蚣》（The Human Centipede）

近年最有名的恐怖片，雖然製作不算精良，但勝在主題夠瘋狂，而且當「人形蜈蚣」的畫面呈現在觀眾眼前，確實震撼力十足。

《感官世界》

以極大膽露骨的性愛場面聞名，被列為全球十大禁片之一，有指當年導演大島渚開拍時遭日本當局阻撓，改以法國作為發行地才能製作完整版本。

《粉紅色火烈鳥》（Pink Flamingos）

集合買賣嬰兒、亂倫、人工授精、口交、吃糞及獸姦等各式各樣變態內容，絕對超出一般觀眾的心理承受能力，有指戲院為入場觀眾準備嘔吐袋。

《下水道的美人鱼》

1988年以影帶形式發行的低成本電影，沒有使用電腦特效之下，製作出令人反胃作嘔的美人魚身體腐爛畫面，被形容為「隔夜飯都嘔埋出嚟」，要睇晒成套戲要有一定程度容忍力。

《索多瑪120天》（Salo, Or The 120 Days Of Sodom）

被多個國家列為禁片，強姦、雜交、吃糞，剝頭皮、割舌、火燒男性性器官…要幾變態有幾變態，堪稱史上最嘔心電影。