跳越時空的愛戀｜泰國女同志片　英文名《URANUS2324》具特別意思

泰國的Boy Love BL電影已成為地區代表，但其Girl Love GL電影都一樣具代表性。即將在香港上映的電影《跳越時空的愛戀》，就是一部講打破輪迴，讓戀人在某個宇宙擺脫離別的痛苦，長相廝守。（上映日期︰10月24日）

（《跳越時空的愛戀》海報）

故事講太空人琳（Freen 飾）與潛水選手凱斯（Becky 飾）從好友昇華為戀人，彼此扶持，攜手追夢。然而，命運無情。琳執行太空任務時遭遇猛烈太陽風暴，凱斯在幽暗深海中因缺氧瀕死。命懸一線之際，一股神秘力量將她們帶入多個平行世界，她們一次次重逢，愛火重燃。可惜越努力讓愛圓滿，越是遺憾，彷彿無法擺脫命中注定的悲劇分離…….

故事講太空人與潛水選手，從好友昇華為戀人。（《跳越時空的愛戀》劇照）

這部GL話題作《跳越時空的愛戀》，是泰國首部結合愛情、友情及平行世界的電影，不單勇奪泰國新片票房冠軍，更獲泰國文化部「軟實力計劃資助」認證，以多個「泰國影史首度」美名奠下泰國影史新篇章。爆紅百合CP FreenBecky進軍大銀幕，穿越星空，深入海底，在多重宇宙呼喚愛。

電影獲泰國文化部「軟實力計劃資助」認證，以多個「泰國影史首度」美名奠下泰國影史新篇章。（《跳越時空的愛戀》劇照）

本片靈感源於一本名叫《即使NASA也無法把你帶回來》的小說，是透過一位年輕電影製作者所敘述的愛情作品。製作團隊首先被書名給吸引，認為書名既浪漫又充滿戲劇性，決定透過NASA行星探索為背景，製作一部關於愛情、尋覓、等待，以及如何讓心愛之人重返自己身邊的電影。

（《跳越時空的愛戀》劇照）

（《跳越時空的愛戀》劇照）

而本片的英文片名《URANUS2324》，英文名是天王星的意思，至於其數字「2324」是泰國佛歷年份，對應西元1781年，也就是天王星被天文學家威廉赫雪爾（Wilhelm Herschel）爵士所發現的年份。之所以選擇「天王星」，原因是當年，人們甚至還不知道地球上有南極，而天王星有幾顆衛星，都是以希臘神話中的神祇所命名。因此，劇組將一顆名為丘比特衛星的命名，與愛情概念相結合，融入到電影之中。