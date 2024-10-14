門前寶地｜網民全力惡搞　傳向佐抱怨︰我拼命努力迎來全民嘲諷

由向佐主演的電影《門前寶地》，傳聞投資高達2億人民幣，但自9月20日上映以來，票房竟然得147萬，令人咋舌。而網民就乘勢，肆意取笑男主角向佐在戲中的一舉一動，甚至以「向佐拍一部電影，就能讓我們笑上幾年」為題發文，半點不留情。而有傳向佐受不了沒完沒了的嘲諷，漏夜發文反擊︰「我拼命努力，迎來的是全民嘲諷的失敗。」

向佐主演新作《門前寶地》在內地票房不佳。（視覺中國）

《門前寶地》首日票房不太理想。（網上截圖）

電影《門前寶地》在內地上畫，半個月以來，只有147萬人民幣票房，對於2億元的投資，似乎回本無期。除此之外，不少網民看畢電影，連日來都有不少嘲諷留言流出，最討論度高是向佐在演繹時，不斷用手指貼住鼻樑，看似有型的設計，但連番淪為網民笑柄。

而向佐都一直非常克制，當有網民留言︰「向佐的鼻子上到底有誰在啊？」他都親自回應指自己的鼻子有老婆在，所以才會不斷地摸鼻子。極力淡化嘲諷。

電影票房差，電影難以回本。（《門前寶地》劇照）

向佐的演出一直成為網民嘲諷點。（《門前寶地》劇照）

然而近日有傳向佐終抵受不了大家的言論，漏夜發文指︰「我拼命努力，迎來的是全民嘲諷的失敗。」以回應連日來的狙擊。這的確是向佐親口說話的話，但並不是回應《門前寶地》的指控，而是在2023年，他跟太太郭碧婷出席多倫多電影節時，因為在紅地氈，與太太的造型飽受負評，又聲稱被朋友質疑：「你直接躺平花錢就行了，為什麽還要這麽努力？」對此，向佐寫下千字文剖白從影多年的心聲。

二人當時被指造型怪相，特別是太太顏值大跌Watt！（視覺中國）

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文中向佐直言：「努力和成功本身沒有必然聯係。」他透露家人認為他資質平平，就算入演藝圈都未必有好發展，所以並不支持他，但因他熱愛表演，甚至甘願「隻身跑了四年龍套」，更努力學武，即使嚴重受傷都堅持下去：「手腳都因為打鬥動作骨折過，脖子和脊背都有過嚴重錯位，嚴重得近乎致殘致死的外傷，叫許多醫生都捏了一把汗。但正因為相信自己可以用功夫片這個這些年，已經逐漸淡出大眾視野的片種，打出一片自己的天下。再苦再難我都咬牙挺過來。」

向佐努力學武，更自爆曾嚴重得近乎致殘致死。（視覺中國）

而最感不值是他為電影《封神》努力7年去苦練，希望得到大家的認同，結果卻事與願違。「看看，我拼命努力，熬了七年，迎來的不是成功，反而是人盡皆知，全民嘲諷的失敗。」斷想不到，這番話在一年後，竟被網民再拿來發酵，成為回應《門前寶地》，再次被炒起。