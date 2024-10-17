焚城︱梁仲恆火場搏命笑廖子妤有冷氣嘆　王丹妮：對靴倒汗出嚟！

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》，由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華、魏浚笙及梁仲恆（阿炳）等主演，將於11月1日盛大獻映！《焚城》劇情講述一班前線消防員及高官同步應對幅射危機，用盡一切人力物力、分秒必爭，搏命拯救全港市民的安危！主演《焚城》的王丹妮、廖子妤與梁仲恆早前接受一眾傳媒訪問，分享為演繹消防員接受的訓練、人生曾遇上的驚險時刻及完成《焚城》後對災禍的反思。



王丹妮、梁仲恆及廖子妤早前就新作《焚城》接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

王丹妮：「對靴倒汗水出嚟！」

《焚城》劇情中，王丹妮飾演高級消防隊長Madame Chan，梁仲恆飾演前線消防隊目寶明，而廖子妤則飾演後勤消防總隊目蘇怡。王丹妮表示開鏡前，一眾飾演消防員的演員們均要經過一系列Team Building訓練，亦親身到消防局上課，並進行實戰訓練：「譬如常見的消防喉，我們要練習托在肩膊上快跑，在目的地捲開喉管，均非常考驗體能。」

《焚城》劇情中，王丹妮飾演高級消防隊長Madame Chan。（梁碧玲 攝）

在動作訓練以外，王丹妮與梁仲恆飾演的前線人員，亦需要穿戴上「黃金戰衣」防火制服訓練與演出，Louise表示：「我不記得黃金戰衣的實際重量，但真的頗重、再加上氧氣樽，在火場近火地帶時，會非常辛苦。」梁仲恆亦表示近火拍攝令他非常深刻：「拍攝時正值炎夏，穿上黃金戰衣非常熱，近火再進一步升溫，熱到解開戰衣後竟然會覺得冷！長期焗在制服中，便覺得30度氣溫不算甚麼！」Louise更笑言出汗量極為驚人：「對靴能夠倒出汗水！大家面頰都消削甚多！」

王丹妮穿上消防員的黃金戰衣拍攝，笑言出汗極多：「對靴倒汗水出嚟！」（《焚城》電影劇照）

廖子妤於談論受訓過程期間一直未參與，全因她在劇情中飾演後勤指揮人員，梁仲恆更笑言：「阿Fish負責坐冷氣房！」廖子妤隨即笑指：「剛才完全不敢作聲，因為這個辛苦的部分完全交給他們。我接到角色時原本很興奮，可以做消防員、參與訓練及救火，因為從小看很多消防題材的影視劇作。但今次我負責在流動指揮車裡傳送資訊，較後勤的工作，所以我的訓練就是……沒有！」但Louise亦表示Fish在攀爬繩索的訓練中亦勇於嘗試，廖子妤則表示：「繩索的部分僅為Team Building、建立默契的環節，我有份參與但戲分中則沒有面對這部分的危險動作，但一場來到便勇敢試一次，都相當驚險！」

廖子妤飾演後勤消防員，未有與王丹妮、梁仲恆等一同參與前線訓練。（梁碧玲 攝）

廖子妤在劇情中飾演後勤指揮人員，更被開玩笑指負責坐冷氣房！（《焚城》電影劇照）

梁仲恆曾勇救遇溺師妹

《焚城》劇情圍繞消防員英勇救災及全港市民同共面對災害困境，梁仲恆則分享一件大專時期的英勇事跡：「我有一個人生高光時刻，假設死後上帝問我人生做過甚麼，我也會講出這件事跡。修讀演藝學院時在迎新營擔任『組爸』，到沙灘玩期間一個不諳水性的女同學，在朋輩壓力下跟大隊游水到浮台，途中抽筋、遇溺，由我帶她安全返回岸邊。」

梁仲恆談到大學時勇救遇溺師妹的事跡，獲大讚為高光時刻。（梁碧玲 攝）

梁仲恆談到大學時勇救遇溺師妹的事跡，獲王丹妮、廖子妤大讚為高光時刻。（梁碧玲 攝）

阿炳自言沒有拯溺牌照，然而巧合事發前幾天，與救生員朋友吃飯時談到如何在危急之下拯救遇溺的人：「若真的需要拯救溺水的人，謹記不要從正面方向、一定要從後救援，因為溺水的人會將你按下水底。」至於當年遇到突發事故事的即時反應，阿炳笑言：「我沒有猶豫！因為我是組爸嘛，要有型、不能退縮！」

梁仲恆於《焚城》飾演前線消防隊目寶明。（《焚城》電影劇照）

提到阿炳的高光時刻後，王丹妮亦分享多年前一次遇災經驗：「以前我在日本做模特兒期間，曾遇到一次七級地震！當時我在睡覺，矇矓之中睜眼看到衣櫃、吊燈在搖晃，所有傢俱都在『扭腰』！但我完全沒有逃生的意識，竟然繼續睡覺！」新聞公布後，在香港的家人朋友詢問安全狀況時，才發覺原來事態嚴重！

王丹妮於日本工作時曾遇上七級地震，當時竟決定繼續瞓覺！（梁碧玲 攝）

王丹妮於日本工作時曾遇上七級地震，當時竟決定繼續瞓覺！（梁碧玲 攝）

廖子妤遇災願「割肉餵貓」

《焚城》劇情中的幅射災害遍及全港，王丹妮被問到在戲外若遇到同類災情時的反應，她果斷表示：「一定要帶屋企人逃生！太混亂、甚麼都不能做的情況下，我會帶一個水泡，一路游出大海！」更笑言：「要帶同阿炳，拉住我們游出去！（梁仲恆：我負責拉住妳？）拉着我全家！」至於阿炳則考慮：「可能帶電話、急救箱等等吧。（傾實際方向？）帶夢想去吧！因為人沒有夢想比死更慘！」

王丹妮竟然想梁仲恆游水拖着自己全家逃生，引大家大笑！（梁碧玲 攝）

對於遇上災害，廖子妤則帶較消極的心情：「想帶着我的貓逃生！但我覺得自己太虛弱，我經常說如果有喪屍、我一定第一個被人咬死，成為他們一份子！」但亦笑言自己可能選擇不會逃生：「其實我留在家中可能一個月也不會死！（王丹妮：妳也囤積太多公仔麵了吧！）沒錯！但可能我的貓會死……可能我要先死，讓貓吃我的屍體，割肉餵貓！」此話一出，令王丹妮與梁仲恆大吃一驚，異口同聲表示：「好黑暗啊！」

廖子妤遇上災害時竟打算「割肉餵貓」犧牲自己。（梁碧玲 攝）

廖子妤遇災或留震撼遺言：「或者憎恨亦係記住我嘅方法」

不少與《焚城》同類的災難片中，角色在面對死亡一刻均會留下遺言。經歷過《焚城》的拍攝，梁仲恆亦表示感受良多：「我想我會對家人親朋說『放心，在我的人生中你們都沒有虧欠我』。若大家經歷過身邊有人離世，總會覺得為甚麼不多見一面？為甚麼不多加珍惜？但我不希望身邊人有這種感覺，其實沒有人虧欠任何人。」

若遇到災害需要留下遺言，王丹妮希望身邊的人能夠堅強生存下去。（梁碧玲 攝）

作為母親的王丹妮，則希望身邊的家人能夠堅強面對：「我會叫大家加油、好好繼續生存，要做一個好人。」聽畢兩位拍檔分享的廖子妤，此時突然語出驚人：「我剛剛第一時間想到『對唔住、我愛你』，但當聽到阿炳這樣說時，卻又想起我何不留下一個炸彈？例如說『你哋全部都欠咗我！』，或者憎恨我亦是記住我的方法！開玩笑而已！」

廖子妤相反則打算留下炸彈級遺言！（梁碧玲 攝）

廖子妤

Hair / Zap Tang

Makeup / Melody Chiu

Wardrobe / Prada

王丹妮

Hair: Kolen But

Makeup: Pinky Ku

Outfit: #ToryBurchHK

梁仲恆

MAKE-UP / TAMMY AU @tammyau_makeup

HAIR STYLING / RAY LAU @raylau_hair (II HAIR & NAIL)

WARDROBE / LOUIS VUITTON @louisvuitton