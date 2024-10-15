看我今天怎麼說｜倫敦作世界首映　導演黃修平讚游學修苦練手語

由天下一電影製作有限公司 出品，利希慎基金慈善合作，廖婉虹、何康、黃修平聯合監製，黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，日前（12／10）於英國電影協會倫敦影展（BFI LONDON FILM FESTIVAL）舉行世界首映，導演黃修平率領團隊包括監製何康、監製廖婉虹、手語指導海鳥及胡歷恩、編劇千春親赴倫敦出席影展，跟當地觀眾交流，更分享游學修背後選角故事，大讚這名準金馬影帝開拍前苦練手語。

導演黃修平率領團隊，到英國出席電影協會倫敦影展（BFI LONDON FILM FESTIVAL），舉行世界首映。（電影公司提供）

《看我今天怎麽說》早前獲宣布入圍第61屆台灣金馬獎三大獎項，包括游學修及鍾雪瑩分別獲提名影帝影后，以及最佳音效，隨即引起廣大影迷關注。今次出征倫敦影展，同樣令人引頸以待，世界首映現場全院滿座，令團隊非常振奮！新戲是黃修平繼2021年《狂舞派3》後，相隔3年再度推出的新作，對於電影獲邀在BFI倫敦影展舉行世界首映，導演感到非常榮幸：「可以將香港嘅故事帶到去畀全世界，而電影更得到國際上非常之受認可，好高水準嘅BFI London Film Festival嘅青睞，邀請我哋作世界首映，係相當之榮幸。」加上能夠跟倫敦的香港朋友重聚，黃修平覺得今趟首映別具意義。導演又提到現場影迷對電影的反應相當感動，特別是一些微細的聲音效果和無聲場面，引起觀眾的深刻共鳴。

對於電影獲邀在BFI倫敦影展舉行世界首映，導演感到非常榮幸：「可以將香港嘅故事帶到去畀全世界，而電影更得到國際上非常之受認可，相當之榮幸。」（電影公司提供）

鍾雪瑩跟游學修齊齊候選金馬影帝影后。（《看我今天怎麽說》劇照）

黃修平亦有談到兩位主角游學修和吳祉昊，分享了二人背後的選角故事，他提到：「喺一早嘅時候，我已經決定聾人角色盡量要由聾人演出，最後在一位聾人老師介紹之下揾到Marco（吳祉昊），我覺得佢嘅本身性格，形象，同埋佢對演戲嘅熱誠，縱使佢係素人，我都覺得好適合做Alan呢個角色。」至於選擇游學修飾演聾人角色子信，黃修平透露：「游學修作為一個健聽人，要演出聾人角色其實係一個好大挑戰，我對佢嘅才華非常有信心，加上佢嘅個人經歷、性格等都跟子信角色好吻合。開拍前，我哋嘅聾人手語指導非常之嚴謹同不留情地去訓練游學修嘅手語。喺唔同情境下有唔同嘅手語表達，佢同聾人朋友，佢同屋企人打手語嘅style都係唔同，而佢係好認真地去做呢件事，最後做到出嚟嘅效果非常好，佢獲得金馬獎嘅最佳男主角提名，係對佢努力同才華嘅一個肯定，非常之恭喜佢。」

黃修平透露：「游學修作為一個健聽人，要演出聾人角色其實係一個好大挑戰，我對佢嘅才華非常有信心，加上佢嘅個人經歷、性格等都跟子信角色好吻合。」（《看我今天怎麽說》劇照）

導演又提到影展對作品非常尊重，特意安排手語翻譯員，讓聾人觀眾與他們團隊都能夠順利在映後分享會上交流：「大會嘅安排非常細緻，譬如手語翻譯員、聾人觀眾嘅位置安排同燈光控制，都令手語演繹清楚可見，非常細心同尊重在場嘅每一位，令我印象深刻。」電影中的手語演繹不僅僅是劇情核心，亦成為了這次倫敦影展上令人深刻難忘的一幕。導演特別讚揚兩位手語指導海鳥與胡歷恩，在首映禮上的同步傳譯：「海鳥用香港手語即時解說觀眾問題，胡歷恩則將佢嘅手語內容翻譯成英文，這場手語傳譯展示了電影的創作核心訊息，將銀幕上的共融精神推廣到更廣泛的國際影展舞台，我認為意義重大。」這場即時傳譯超越地域與語言界限，體現了手語作為一種無聲但有力的溝通橋樑。

《看我今天怎麽說》將不日公映，影迷敬請期待。（《看我今天怎麽說》劇照）

故事大綱

《看我今天怎麼說》講述三位聾人青年子信（游學修 飾）、素恩（鍾雪瑩 飾）、Alan（吳祉昊 飾）之間的友情與人生挑戰，在日前釋出的先導預告片，就以子信和Alan的成長經歷為主線，描繪了兩人在聾人學校相識相知，並面臨各自人生抉擇的過程。至於最新推出的先導海報，同樣揭示了子信和Alan的情感羈絆，站在大海中央的Alan向著海邊的子信學手語，展現出兩人在無聲世界中的深厚友情。