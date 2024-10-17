天生我才達人秀︱劉天蘭辦個人形象大師班　分享提升品味經驗心得

由明愛之友主辦、香港明愛青少年及社區服務協辦、瑞華行贊助及爆炸戲棚娛樂製作的《天生我才達人秀》，為學員提供全方位專業培訓，一系列星級大師班如火如荼進行中，除幫助學員為 11 月 8 日晚上於中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前戶外空間舉行的大型匯演作好準備外，亦為未來演藝發展打好基礎。10 月6 日，由著名形象設計師劉天蘭（Tina）主持的個人形象大師班取址明愛荃灣社區中心圓滿舉行，為學員提供有關提升個人品味及建立鮮明風格的專業意見。

著名形象設計師劉天蘭主持個人形象大師班，為學員提供有關提升個人品味及建立鮮明風格的專業意見。（資料圖片）

著名形象設計師劉天蘭主持個人形象大師班，為學員提供有關提升個人品味及建立鮮明風格的專業意見。（資料圖片）

課堂開始時，Tina 首先與學員進行互動交流，認識各人背景，其後詳盡地分享對時尚及形象設計、藝術及文學等不同方面的心得，以及她到訪世界各地參觀時裝及藝術展覽的經歷，探討如何提升品味及發掘個人特色。她鼓勵學員保持好奇心，多觀察身邊環境，吸收更多養分來培養對建立個人風格的敏感度和知識，同時多作思考分析和增強判斷力。學員均把握珍貴機會，踴躍發問有關建立個人形象以至探索發展路向等問題，由 Tina 細心解答，並以自己身兼形象設計師、歌手、作家及電影人等多重身份的經驗，鼓勵他們敢於嘗試多線發展。

劉天蘭首先與學員進行互動交流，認識各人背景，其後詳盡地分享對時尚及形象設計、藝術及文學等不同方面的心得。（資料圖片）

劉天蘭首先與學員進行互動交流，認識各人背景，其後詳盡地分享對時尚及形象設計、藝術及文學等不同方面的心得。（資料圖片）

課堂接近尾聲時，有學員展示 Tina 在 1987 年推出的《City Girl》珍藏黑膠碟，讓 Tina 大感驚喜，更大方分享碟中送給愛女、人氣歌手岑寧兒（Yoyo）的歌曲《常願意》，以及 Yoyo 於 2020 年翻唱該歌曲來向自己表達愛和謝意的溫馨故事。Tina 並為黑膠碟簽名及與學員拍照留念，展現傳承意義。

劉天蘭首先與學員進行互動交流，認識各人背景，其後詳盡地分享對時尚及形象設計、藝術及文學等不同方面的心得。（資料圖片）

大師班完結後，Tina 接受訪問，分享更多感受：

問：你為甚麼會支持《天生我才達人秀》這個活動？

答：作為資深形象設計師，我樂見年輕人有這個大好機會去表現自己，在過程中可以學習知識及吸收寶貴經驗。所以當我收到好友、《天生我才達人秀》榮譽顧問周梁淑怡的邀請時，我二話不說便答應了，十分樂意和年青人分享自己多年累積的心得。

問：為學員主持個人形象大師班後感覺如何？

答：我很高興看見學員在兩小時的課堂中全神貫注，在問答環節亦積極進行互動，感受到他們很認真地想學習更多。透過今日的分享，我希望在提升個人品味方面為學員帶來啟發及指引方向。以煮食作比喻，與其直接給他們煮一碟美味的魚，不如教懂他們自己去釣魚。從他們的笑容中，我感覺課堂十分成功！

劉天蘭於大師班後接受訪問。（資料圖片）

問：你覺得學員有甚麼優勢？

答：年輕肯定是他們的最大優勢！他們在發掘自己風格和路向方面及早起步，可以多作試驗，過程中即使會犯錯，亦可作出改正。他們有很多時間去學習知識和吸收經驗，然後慢慢進步。

問：你覺得學員有甚麼最需要注意及改善的地方？

答：學員多數希望在唱歌或作曲等音樂方面發展，各人在自己深感興趣的範疇上，都要盡力學習和提升品味，過程中要擴闊眼界，多看多聽，並要多動腦、多分析，就可以在建立個人風格方面有所成長。

問：對《天生我才達人秀》的參加者有甚麼寄語？

答：首先要大讚他們做得好！有勇氣來參加《天生我才達人秀》是明智決定，因為他們可以在短短數月內接受專業培訓，學習豐富知識，認識很多新朋友。我希望他們將來能夠學以致用，敢於嘗試不同風格，別怕出錯，才會愈來愈進步。

劉天蘭於大師班後接受訪問。（資料圖片）

《天生我才達人秀》主辦單位、贊助機構及合作伙伴：

主辦單位：明愛之友

協辦單位：香港明愛青少年及社區服務

製作單位：爆炸戲棚娛樂

贊助機構：瑞華行

藝術總監及導演：陳恩碩

星級導師：盧冠廷、李幸倪、劉天蘭

監製：陳恩碩、吳彩玉、李恩斯、黎明瀚、曾以德

榮譽顧問：周梁淑怡、劉天蘭