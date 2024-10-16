黑白大廚｜白種元現身香港點心店　最鍾意食呢款點心盛惠$70蚊

Netflix廚藝競賽節目《黑白大廚》，最近成為熱話，而節目中無論是參賽廚師還是評審，都成為大家關注人物，每每留意他們的一舉一動。而向來都在來港「搵食」的白種元，就被網民野生捕獲在香港一餐廳食點心，到底邊間食府被呢位金舌頭點中，而佢最愛又係食咩點心呢？

白種元在韓國成功建立龐大的飲食王國，故獲邀成為節目評審。（《黑白大廚》劇照）

《黑白大廚》可謂掀起世界級哄動。其中兩位評審的人氣更是紅到爆燈，尤其是白種元，評語風趣幽默，啜核抵死，有時又好鬼和藹可親。而他過往來港「搵食」的影片，亦被不少網民起底重溫，無論豬膶麵、兩餸飯定米線，一樣食得咁開心，真正香港fans。

白種元與芝蓮三星狂人安成宰，是節目中的評審。（《黑白大廚》劇照）

而即將在香港開設新餐廳的白種元，早前被網民在中環野生捕獲，一行十人揀咗一間叫九号館中菜館食lunch，現場不少食客都認得佢。據知十幾位朋友都好好胃口，差不多叫晒餐牌上所有點心，而網民更透露，白種元最鍾意食原來係鳯爪，因為食完一輪之後，佢仲追加一碟，其他最愛仲有燒賣同排骨，食到四萬咁口。

白種元一行十人，揀咗一間叫九号館中菜館食lunch。（網上圖片）

其實呢間九号館中菜，來歷都唔嘢小，佢係米芝蓮星級廚師Chef Bombana旗下的一間中菜館，點心同小炒都非常出名，而白種元最愛的鳯爪，就盛惠$70一碟。

白種元有來港拍飲食影片，還主動地道小店。（YouTube截圖）