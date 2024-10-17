2025賀歲片｜曾志偉又殺出一部搶灘　夥拍TVB福將票房有機跑出

香港電影市道低迷，曾令人憂心，恐怕來年2025的蛇年賀歲片檔，將會真空上陣。幸好，經多方出手苦心經營下，已有3部趕製中，變得相當熱鬧。而《香港01》收到消息，原來仲有一部蠢蠢欲動，而且仲係由TVB總經理曾志偉牽頭做出品人及主演，更邀請到有「TVB福將」之稱的歐陽震華坐鎮，更重要是，該片早已完成起貨，隨時出街。

曾志偉向來重視賀歲檔，曾多次與黃百鳴直接交鋒。（資料相片）

曾志偉曾為邵氏製作一系列賀歲片，包括 《72家租客》。（劇照）

講到今年香港賀歲片陣營，先有伍健雄監製，羅耀輝執導，張繼聰、蔡卓妍主演的《賭鑊金》（暫名），然後有無限動力與天下一合作，《臨時劫案》導演麥啟光執導，有《九龍城寨之圍城》班底，古天樂拼林峯、胡子彤、張文傑、伍允龍，女主角就有梁詠琪周秀娜，以中女打拳為題材的故事。

《九龍城寨之圍城》班底的賀歲片，會唔會惡搞番「城寨」情節呢？（《九龍城寨之圍城》劇照）

高Ling打麻雀，係咪要挑戰神作《嚦咕嚦咕新年財》。（葉念琛IG）

葉念琛開工不忘宣傳，日日有新相睇。（葉念琛IG）

第三路人馬是葉念琛執導，馬國明、高海寧主演，早前已正式開工拍攝，並以打麻雀為題。而曾志偉這部，其實是馬來西亞資金，早在今年8月已宣布開拍，取名為《半斤百兩》，擺明食許氏兄弟1976年的《半斤八兩》個戲名。而作為賀歲這個合家歡檔期，歐陽震華定必可吸納不少年長或家庭觀眾，實力不容忽視。

棄用英文名的歐陽震華，將會是《半斤百兩》的主角之一。（資料相片）

電影早在今年8月開記招宣布開拍。（網上圖片）

該片中，曾志偉除擔任顧問，更身兼出品人及主演，而他亦找來歐陽震華與蘇志威，夥拍馬來西亞一眾演員合作，主攻大馬賀歲檔。據知，電影亦有意在香港作同步上畫，但暫仍未定案，如屬實，屆時賀歲戰將變成四分天下，由起初怕會冷清清變得喜氣洋洋，可喜可賀。