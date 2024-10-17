破．地獄︱朱栢康被誤認成真喃嘸師傅　笑言：演藝路盡可實戰試下

香港殯儀題材電影《破．地獄》，由許冠文、黃子華兩代笑匠聯手並與衞詩雅、朱栢康領銜主演。《破．地獄》成為今屆「第21屆香港亞洲電影節」開幕電影，導演陳茂賢今日（17日）攜同黃子華、衞詩雅及朱栢康出席開幕禮，並於典禮上接受傳媒訪問。

《破．地獄》為「第21屆香港亞洲電影節」開幕電影，導演陳茂賢攜同黃子華、衞詩雅及朱栢康出席開幕禮。（陳順禎 攝）

《破．地獄》由衞詩雅與朱栢康主演。（陳順禎 攝）

朱栢康與「第21屆香港亞洲電影節」大使梁雍婷（Rachel）於典禮上接受訪問時，Rachel提到首次以非演員身份工作：「今次我拍攝咗一系列嘅訪問片，其中最開心有幸邀請到《破．地獄》導演、朱栢康同Michelle做個訪問，我係第一次以演員身份以外去做嘢！」亦感恩能夠再與《不日成婚》系列的班底合作，但感覺卻煥然一新：「今次有幸同子華神合作，真係夢想成真。雖然大家都好全神貫注去演戲，但第一次見到子華，個心係跳得好快，要按捺住自己嘅情緒，認真工作！」

朱栢康與梁雍婷於「第21屆亞洲國際電影節」開幕禮上接受訪問。（陳順禎 攝）

朱栢康直言非常鍾愛《破．地獄》這部作品，拍攝時已覺得團隊向心力很強，更分享穿上喃嘸師傅戲服後的奇遇：「試過幾次、喺唔同場景都畀人認錯咗做喃嘸師傅，有一次喺義莊入面畀office嘅職員問我『你嚟開工㗎呵？你去邊到呀？』我話我係演員嚟嘅！」笑言極具成功感，更表示拍攝前仔細學過不少嘸喃工夫：「我諗如果我演員呢條路行到一個盡頭，我就真係會實戰試下個喃嘸師傅！因為的確在場嘅喃嘸師傅都覺得我開得工，咁我都好多謝佢哋，放開咗我嘅眼界同個心，唔駛咁執着喺演員路到！」Rachel問及朱栢康是否記得破地獄的工作過程，朱栢康則表示：「都記得嘅！唱嘅都記得，但唔好喺到唱，唔好意頭嘛！」