寄了一整個春天︱Marf為演出逆向練口吃　清場拍除底褲：少少尷尬

香港電影《寄了一整個春天》由「首部劇情電影計劃」新晉導演葉鈺瀛執導、陳果監製，並由女團COLLAR成員Marf邱彥筒、陳書昕等新生代演員主演，並入選為「第21屆香港亞洲電影節」開幕電影。Marf與《十七年命運週期》主演陳書昕，昨日（17日）出席電影節開幕禮，兩位初次跨進大銀幕的女主角相當興奮緊張，並接受傳媒訪問。

《寄了一整個春天》由葉鈺瀛（中）執導、陳果監製，COLLAR成員Marf、陳書昕（右一）與栢天男主演。（陳順禎 攝）

COLLAR成員Marf與陳書昕（右），就新作《寄了一整個春天》出席電影節開幕禮，為初次跨進大銀幕感到相當興奮緊張。（陳順禎 攝）

Marf與陳書昕接受訪問時透露，二人在電影中飾演好朋友，感情線方面則會有puppy love式初戀感覺，而《寄了一整個春天》的劇情更圍繞少女售賣二手內褲，道出她們青春時期的情慾流動與身份認同。Marf受訪時表示電影題材新鮮，亦不擔心影響作為女團偶像的形象：「大家第一眼都會睇到一個口吃嘅女仔，同埋賣二手底褲嘅生意，呢個係一開始吸引我討論劇本，覺得幾有挑戰性！」她更表示拍攝時現場需要清場：「的確有少少驚自己會尷尬，因為始終都要除（內褲）落嚟，令我有少少尷尬。可能會叫男同事稍為避開一下先。」

Marf在拍攝《寄了一整個春天》期間，為除底褲的戲份清場。（陳順禎 攝）

Marf為了在《寄了一整個春天》演活口吃的少女，更特意向言語治療師「逆向」學習口吃，更親身接觸口吃的人士：「人哋要學點改善口吃，我就跟佢學口吃。佢都有特登嚟睇我拍戲，仲寫咗封信畀我，好Sweet！」至於憑新劇《十七年命運週期》人氣急升的陳書昕，則表示電影上映令她頗具壓力：「好多人期待我下一部作品，以前未試過咁樣，希望唔好令佢哋失望！」雖然電影題材較敏感，但擅長拍攝同類題材的監製陳果，卻未有出手與演員溝通，交由導演全權負責。