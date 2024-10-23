貞淑的推銷｜年度最爆笑韓劇　妙論解說「穿窿」底褲似商店長開門

Netflix全新韓劇《貞淑的推銷》近日正式上架，故事以1992年為背景，描寫一個小鎮上幾位師奶仔，各有原因抱負，於是聯手經營銷售成人用品。而在社會風氣仍保守的90年代，幾位所面對的困難和尷尬，正正就鬧出不少笑話。其中第一集就講一眾太太拎住堆性感內衣褲研究，仲以一個妙論去解說點解會有性感底褲，在重要部位上「開窿」？

金素妍飾演女主角貞淑，本為做生意，但無意中掀起了一場性解放。（《貞淑的推銷》劇照）

故事發生在1992年，貞淑手上的內衣褲在那年頭不得之了。（《貞淑的推銷》劇照）

由金素妍、延玗臻、金成鈴、金善映及李世熙主演的《貞淑的推銷》，每星期上架兩集，雖然暫只播出四集，但因為每集都笑料滿瀉滿，已被封為年度最爆笑韓劇。劇情講述主角貞淑發現老公偷食，需要自力更生，於是靠販賣來自國外的成人情趣用品養活自己。更聯同另外三名太太團，在原本平靜的小村落，掀起一場女「性」革命。

57歲的金成鈴，劇中飾演懂外語的「金姬」，而性感裝扮亦不輸給一眾年輕人。（《貞淑的推銷》劇照）

李世熙在《貞淑的推銷》飾演「李姝莉」，是獨自撫養兒子的單身母親，同時經營一家美容院，喜歡破格的著裝，絕對是劇中最養眼的一位。（《貞淑的推銷》劇照）

太太們面對一堆超性感內衣，一瞼疑惑，尤其因乜在重要部位處「開窿」？（《貞淑的推銷》影片截圖）

劇中有不少破格場面，例如第一集就講貞淑向一眾太太介紹各款情趣內衣，有人誤將底褲的膠珠鏈當頸鏈戴，又有太太質疑為何有內褲在重要部位開窿？以為未補好要退貨。然後太太團只好尷尬地解說︰「就好似一間長開門的商店，唔使成日閂門開門，方便大家出入。」但顧客仍然唔明，反問︰「方便咩出入？」場面爆笑

貞淑起初都臉有難色，難以解說。（《貞淑的推銷》影片截圖）

一眾太太都聽到黑人問號。（《貞淑的推銷》影片截圖）

另外，貞淑亦有拿着電動按摩棒，向現場女性介紹用法、穿上情趣內衣誘惑老公等場面，對白精警抵死，完全做到少少鹹多多趣。而劇中的推銷團，一共四位，每位都各懷長處，例如「貞淑」本人就是選美小姐出身，可謂門面擔當，只因嫁錯老公要獨力孭起頭家。而「金姬」就畢業於名牌大學，老公開西藥店本應衣食無憂，只是老公關注生意冷落太太，令她激發創業鬥心，擅長外語的她負責翻譯外國產品說明書。「姈福」與「姝莉」分別是家中經濟支柱要養起四個孩子，以及單親媽媽，同樣為下一代努力。

太太們起初將底褲的珠鏈當頸鏈戴。（《貞淑的推銷》影片截圖）