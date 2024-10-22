破．地獄︱許冠文藉新作為港人困境破地獄　黃子華：香港需要輪迴

香港殯儀主題電影《破．地獄》今日（22日）舉行慈善首映，英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、韋羅莎、鍾雪瑩等一眾演員出席。《破．地獄》為許冠文與黃子華事隔超過30年再度攜手合作，在電影裡飾演「一文一武」的殯儀業者，為亡者破地獄之餘，亦觸及不同情感與關係之間的阻隔與距離。

許冠文與黃子華主演新作《破．地獄》今日舉行首映禮。（葉志明 攝）

英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、韋羅莎、鍾雪瑩等一眾演員出席。（葉志明 攝）

許冠文與黃子華兩大笑匠聯手，主演香港首部沒有笑話的喜劇，許冠文笑言：「我哋呢套係世界上第一套冇笑話嘅喜劇，或者你會喊添㗎！但係喊唔緊要，出嚟之後會覺得世界靚咗！生活值得活落去、明天會更好嘅！」黃子華表示贊同：「無錯，大家係嚟睇未來最新嘅喜劇，一種最新嘅嘗試。」亦分享原本為電影的沉重感到擔憂，但經過試映後，便放下心頭大石。許冠文亦笑言在社交媒體盛行的年代，連素人亦能夠拍喜劇、講笑話，所以亦不須由他們聯手去做：「所以喜劇一定要以新嘅形態出現，呢套就係第一套！」

許冠文表示與黃子華在《破．地獄》打造無笑話的全身喜劇形式。（葉志明 攝）

早前《破．地獄》導演陳茂賢透露電影經過超過40個剪輯版本，許冠文表示已看過最終極的上映版：「我自己都喊，其實睇劇本嘅時候都已經喊！但喊完之後係好舒服嘅，點解我會舒服呢，因為釋懷咗，可以令我大膽重新上路做人！」更表示全香港市民均適合入場觀映：「香港依家面對緊一個需要我哋破地獄嘅一個環境，依家困難嘅環境、需要一個新嘅方向，要香港人放低晒所有執著、憂慮、驕傲與傲慢，全部放低晒！全香港700萬人都要破地獄！」黃子華亦承接表示：「嚟緊香港有咩大時大節，除咗放煙花，我哋建議喺維港中心破地獄嘅！」

許冠文直言香港目前對困境，700萬人都要破地獄。（葉志明 攝）

黃子華笑言要在維港中心破地獄。（葉志明 攝）

許冠文表示雖然《破．地獄》僅為一個戲名，但其實香港人每日也聽著時事論述同一個主題：「特首用另一個字詞去講『破地獄』，時時日日都講！呢個字叫香港需要『轉型』，轉型其實即係破地獄。」黃子華更進一步指：「即係香港需要輪迴呀！」雖然為香港破地獄聽似嚇人，但許冠文鼓勵香港人，表示大家從來面對惡劣環境，就算今日未想到出路，明天也一定會找到。

黃子華承接許冠文的意思，表示香港需要輪迴。（葉志明 攝）

許冠文與黃子華難得合作，二人亦於對談中提到再合作的機緣，黃子華透露指：「Michael一路都喺到籌備，都籌備咗30年，我預咗未來嗰30年都陪佢玩呢個遊戲嘅！」許冠文亦答應：「無論如何，喺我未死之前都要做到呢樣嘢！」許冠文在戲中，與黃子華合唱一段南音，二人更即場演繹「難見面」一句，表示疫情後更見歌詞的感受。

許冠文表示在有生之年將要再與黃子華合作。（葉志明 攝）

《破．地獄》入圍東京電影節，許冠文與黃子華將會一同出席，被問到在紅地氈上與觀眾見面，黃子華笑言若穿上戲中的長衫，亦無不可：「我其實幾鍾意著長衫！」許冠文更開玩笑指：「呢樣黃子華需要諗啫，因為佢仍然需要扮靚仔，我就唔駛！」黃子華隨即笑言：「個重點喺個扮字嗰到！」