破．地獄︱衞詩雅重睇幾十次仍落淚　周家怡帶定毛巾：貪索水力強

香港殯儀主題電影《破．地獄》昨日（22日）舉行慈善首映，英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、Michelle衞詩雅、周家怡、朱栢康（朱康）、韋羅莎、鍾雪瑩等一眾演員出席。《破．地獄》為許冠文與黃子華事隔超過30年再度攜手合作，在電影裡飾演「一文一武」的殯儀業者，為亡者破地獄之餘，亦觸及不同情感與關係之間的阻隔與距離。

許冠文與黃子華主演新作《破．地獄》今日舉行首映禮。（葉志明 攝）

英皇集團主席楊受成博士與導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華、衞詩雅、周家怡、朱栢康、韋羅莎、鍾雪瑩等一眾演員出席。（葉志明 攝）

主演《破．地獄》的衞詩雅、周家怡及韋羅莎均有出席首映禮。（葉志明 攝）

主演《破．地獄》的朱栢康亦有出席首映禮。（葉志明 攝）

主演《破．地獄》的演員衞詩雅、周家怡及朱栢康，於首映禮上接受訪問，直至今日尚未正式入場欣賞電影的周家怡，受訪時表示已做足落淚的準備：「我一陣睇仲帶咗毛巾！我唔係帶手巾仔，我帶咗毛巾因為貪佢夠厚，索水力強！（衞詩雅：我帶浴巾！）我知呢兩個人一定會整喊我！」朱栢康亦表示尚未觀看終極版本，但配音時亦不禁落淚：「到後期製作配音再經歷一次，我都有兩三次要停，因為要處理咗自己嘅情緒，喊完先再嚟過。」

周家怡與衞詩雅、朱栢康受訪時，提到自己帶定毛巾，已預料會被《破．地獄》劇情整喊。（葉志明 攝）

《破．地獄》近日舉行多場試映活動，衞詩雅亦多次出席與觀眾見面，表示觀眾反應亦令自己相當感觸：「應該話個角色嘅威力好大，因為導演十幾二十個剪輯版都唔同，每次領悟到嘅都唔同，都係會有感覺囉！」衞詩雅與朱栢康的表現被試映觀眾大讚，認為有望獲得金像影后及男配獎項，朱栢康直言：「我唔扮嘢喇，我想攞！希望大家支持！」但笑言攞到奬，亦因為氣氛不夾而不會「裸」跑！對於獲得影后的機會，衞詩雅則表示：「有信心！」而周家怡亦表示會加持，笑言自己有份投票！

衞詩雅對提名及得到影后相當有信心！（葉志明 攝）

衞詩雅於《破．地獄》裡的演出被觀眾讚譽有加！（葉志明 攝）

周家怡於《破．地獄》裡與黃子華飾演情侶，談到拍攝時的感覺，周家怡興奮地表示：「我同子華唔係第一次㗎喇！」隨即被Michelle與朱康笑指非常「得戚」，周家怡續指：「都開心嘅再同子華神做情侶，不過今次探討嘅問題認真啲嘅，之前《乜代宗師》嗰個係搞笑嘅。」

主演《破．地獄》周家怡原來將於首映禮第一次觀看新作。（葉志明 攝）

主唱《破．地獄》電影主題曲的林家謙，亦於首映禮上接受訪問，表示在製作Demo時已有「輪迴塵間的人」一句，而詞曲的靈感則來自：「我有一次行山，見到一棵樹斷咗根，跟住有就靈感寫埋落去。」表示電影全程都相當揪心：「臨近電影尾段都有少少眼濕濕！腦裡面響起幾個和弦，好似幫部電影有少少配緊樂咁。」提到自己的歌聲令衞詩雅、周家怡在現場聽到均感催淚，林家謙笑言：「係我特有嘅『啲打』聲，可能會令人諗起離別嘅感覺，呢樣樂器都有呢個特質。」

林家謙表示《破．地獄》裡的「啲打」聲為自己特有。（葉志明 攝）

林家謙首次跨界為電影唱作主題曲，但對演戲卻沒有信心：「我喺影視上始終係零，所以唔太敢同佢哋（許冠文、黃子華）合作。」提到若有演戲機會，林家謙則持開放態度：「如果有機會、覺得適合係可以試下嘅！」至於在銀幕上成為年輕版張敬軒的可能，林家謙則笑言：「我每日已經係咁，唔駛喺電影入面睇啦！」