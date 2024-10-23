淺淺歲月｜突格全片用iPhone拍攝　葉童︰唔慣咁細部機好似偷拍

由葉童、許月湘、黃定謙主演的電影《淺淺歲月》，昨晚（22/10）於《第21屆香港亞洲電影節》上舉行首映，戲中三人與謝君豪一家四口，是一個各自都有問題的家庭，而葉童在戲中飾演一位嚴母，對戲中仔女管教甚嚴，但鏡頭下，兩位仔女就大讚呢位媽媽非常友善親民。

葉童、許月湘（左）、黃定謙（右）在戲中是一家人，拍畢後仍以「媽咪」相稱。（梁碧玲 攝）

其中演兒子的黃定謙，就大讚「媽咪」好親切，而且無所不談。「有一場食飯戲係要不斷傾偈，監製陳果畀我哋自由發揮，於是我哋真的一路傾傾傾，傾足全場，仲食多咗幾碗飯。」而許月湘就大讚前輩是「雙面人」。「戲中對住我好嚴厲，但一喊cut又變回好Nice，會讚我剛才場戲演得好好，會畀啲鼓勵我，戲裡戲外不是同一個人，反差好大。」

戲中還有另一家人，車婉婉飾演葉童妹妹。（梁碧玲 攝）

至於講到兩位仔女，葉童貫徹貪玩本色，力讚選角好好︰「因為都係似我靚仔靚女，其實兩個都好乖，你知監製陳果要求好飄忽，好難預測想要啲乜，但兩個小朋友都好有耐性，聽教聽話。」

《淺淺歲月》團隊合照。（梁碧玲 攝）

電影破格地全用手機拍攝，對此葉童有另一番體會︰「以為用手機拍會好快好方便，但原來唔係，都要不時停下來再來一次，當大家以為最簡單容易，背後都有不少複雜事處理。作為演員，都覺得手機同一部機器冇分別，但我唔慣部機突然變得咁細，好似偷拍咁。」而許月湘同樣體會到手機拍攝會有不少不確定性，但又令她見識到葉童前輩的厲害。「因為係手揸住拍，會唔穩定，有時要重頭嚟過，但我見到葉童前輩好專業，Cut機之後，3、2、1就可以重新再嚟，我就要有咁上下時間蘊釀過先得。」

葉童在戲中是嚴母，但鏡頭下非常友善，判若兩人。（梁碧玲 攝）