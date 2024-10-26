破地獄｜基督徒朱栢康演喃嘸師傅無衝突　練習時遇怪事︰眼前一濛

電影《破‧地獄》即將上畫，戲中主要演員黃子華、朱栢康跟衛詩雅接受《香港01》訪問。在戲中飾演喃嘸師傅的朱栢康，本身是基督徒，起初都擔心身份上會有衝突，但請教過教會弟兄後，就有另一睇法。而在拍攝時遇到靈異事，同樣都交託予神。（上映日期︰11月9日）



朱栢康本身是基督徒，在戲中飾演喃嘸師傅，起初都擔心身份上會有衝突（梁碧玲 攝）

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拍攝中感受恩典

本身是基督徒的朱栢康，在戲中要飾演喃嘸師傅，拍攝前也問過教友會否有冒犯的情況，幸好經教友解說後，都放下心頭大石。「他們說這只是工作，其次是既然自己已將生命交予上帝的話，這也許是祂所安排的，如果當你們看到好像是有衝突，這其實是個好時機，因為我們常說在風浪中才可以數算上帝的恩典，的而且確在這事上我經歷了很多恩典。」而另一重點是，電影並沒有賣弄這教派就是唯一，而是藉此教派去討論一些很踏實的生命問題，所以覺得可以。

朱栢康在戲中飾演喃嘸師傅，是承繼父親衣鉢。（《破‧地獄》劇照）

眼前一濛有異樣

故事講到葬禮，又要出入殯儀館，拍攝時又會否遇上靈異事件？黃子華就率先回應︰「做人已是最靈異了，除了做人就是一個靈異經驗外，我一世也沒遇過。」

至於朱栢康，拍攝時就有個疑幻似真的經歷。「我們部分場景，會在亞洲電視的廠內搭建，在拍攝前一天，我們要去綵排走位，看看空間如何，又嘗試點火。那次我大約練習15至30分鐘，雙眼便開始濛了，而我是沒有近視沒有遠視的。」

黃子華︰「你哋係『啟蒙』， 你就『睇濛』」講鬼故遇著黃子華，立即變笑故。（梁碧玲 攝）

此刻，身邊的子華補充一句︰「你哋係『啟蒙』， 你就『睇濛』」一句就將現場氣氛逆轉。記者聽到這裡，會推敲是否因煙火關係？「當時我們還沒有點火，我只是在走步驟、唸口訣、練轉身。」朱栢康說。

朱栢康跟衛詩雅有一起集訓，熟練儀式程序。（電影公司提供）

直至再次轉身時，朱栢康發現看不到身邊負責服裝的同事，只覺得一片濛糊。「當下我便說︰『不行了，我要停。』」雖然沒有奇怪影像，沒有奇怪聲音，有的就是一片解釋不到的濛糊，但朱栢康事後為求安心，自此便將餘下拍攝這些場面的日子和時間，交給教會的弟兄姊妹，著大家在家為他祈禱。「又真的行得通，之後便沒事。」