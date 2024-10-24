李修賢談蔡子明槍殺案　指對方一句口頭禪預言死亡命運

1992年4月16日早上，富藝電影公司老闆蔡子明，在尖沙咀辦公室門外被人槍撃，兇手往其頭部連開四槍，蔡當場身亡，終年僅38歲。當時香港電影圈正受黑勢力入侵，蔡子明槍撃案更令這股風氣去到沸點。事隔32年，身為資深電影人的李修賢，於抖音影片大談當年案情，與蔡子明有點交情的他，爆料對方一句口頭禪預言死亡命運。

李修賢自爆曾受人所托去「看一下」蔡子明與李連杰簽約過程。（影片截圖）

李修賢先談到，蔡子明為「號碼的江湖人」，八十年由荷蘭返港，曾經於尖沙咀開餐廳，之後空降電影圈，創立」富藝電影公司」。李修賢形容蔡子明為「搞亂電影圈的第一把手」，然後談及槍撃案發前，蔡子明與李連杰見面談電影合約，李修賢強調蔡並非李連杰經理人。

台灣影劇大亨楊登魁跟李連杰交情甚篤。（影片截圖）

李修賢指他一早知道蔡、李見面的時間地點，因為跟李連杰交情甚篤的台灣影劇大亨楊登魁早已告訴他，叫他去現場「看一下」，李修賢爽快答應，並帶了一班警察朋友一同前往，待完成簽約沒事就離開，想不到事後蔡子明就在公司門口被槍殺。

李修賢強調蔡子明並非李連杰經理人。（影片截圖）

李修賢透露當年跟蔡子明同住西貢匡湖居，對方有時會找上門跟他聊天，算是有點點交情，但李修賢對蔡子明的評價不太正面：「他說話、他所做的事情不大正，我就很少跟他來往」又指蔡子明有句口頭禪「看誰拔槍快」，結果死在槍下，最後李修賢更說：「好勇鬥狠，不講道義的都會死於非命」。