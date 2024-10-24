衛詩雅首奪女演員獎　華鼎獎封后：呢個獎對我太重要！

第39屆華鼎獎昨晚（23日）於澳門舉行，去年憑《不日成婚2》首次獲香港電影金像獎「最佳女主角」提名的衛詩雅（Michelle），憑電影《破·地獄》獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」；方中信則憑電影《金手指》於第三屆澳淶塢五大洲電影節金莉花獎獲得「全球最佳男配角」獎項。石修及歐陽震華則受邀擔任「全球最佳男、女配角」及「全球最佳女演員」頒獎嘉賓。



衛詩雅（Michelle）在電影《破·地獄》表現亮眼。（IG：@michellewsn）

衛詩雅（Michelle）在電影《破·地獄》表現亮眼。（IG：@michellewsn）

Michelle近年屢獲電影獎項提名，這次得獎她表示非常激動，認為無論任何獎項，對她來會都是一個肯定及被看見的機會，「呢個獎對我嚟講太重要啦！對演員嚟講係一個肯定。亦都係提醒人哋：『我仲喺呢行㗎，大家可以搵我演戲。』憑《破·地獄》呢套電影得到嘅獎項即係代表大家好喜歡我哋嘅電影，所以好開心。」問到會否增加來屆金像獎提名的信心，她坦言：「感覺會實在啲，信心係高咗嘅。」

衛詩雅（Michelle），電影《破·地獄》獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」

衛詩雅（Michelle），電影《破·地獄》獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」

電影《破·地獄》中，Michelle飾演一名救護員，她表示這個角色無論在體能及心理上都有很大發揮，「心理上嘅話就係大家睇過呢套電影就會明白嗰種沉鬱，長時間培養沉鬱嘅情緒，每日同屋企人好多矛盾、好多爭吵，所以嗰段時間係難過嘅；體能上除咗要練一啲儀式上嘅嘢，亦都要人做好多體能體力嘅瞓練，因為角色係一個救護員，自己對呢方面要求比較高，好希望最貼近個角色，所以有嗰一刻開始我每日都去做gym，嗰段時間體能真係幾好，同埋大隻咗好多，經過呢啲瞓練，之後我真係可以『稱」到個人上救護床。」

衞詩雅在《破．地獄》裡飾演文玥一角，戲裡戲外均為角色流下不少眼淚。（《破．地獄》電影劇照）

衞詩雅在《破．地獄》劇情中，熟手地為金燕玲量血壓。（《破．地獄》電影劇照）

衞詩雅拍攝搶救過程的戲份後，心情一時難以收拾當場痛哭。（《破．地獄》電影花絮照）

詩雅需熟練掌握破地獄儀式中的多項複雜動作。（電影公司提供）

Michelle無論是耍劍、拋劍，還是經文背誦，專業度令人難以想像她是從零開始訓練。（電影公司提供）

最難忘的是跟許冠文拍攝一幕洗澡戲，令她學到何謂敬業樂業，「Michael神喺戲入面飾演我爸爸，有一場戲係我要幫佢沖涼，我記得拍攝嘅時候係冬天，好凍，所有劇組都擔心，佢反而話：『唔緊要㗎，你哋拍到OK先。』佢為我哋嘅畫面、劇情需要行先，好唔錫身咁樣，我又心痛，覺得好深刻又覺得好犀利，好尊敬佢，喺佢身上面絕對學到乜嘢叫做敬業樂業。」

至於方中信亦表示十分開心，他謂獎項並非屬於他一個人，而是整個拍攝團隊，是大家一起努力的成果。他謂最難忘是一場戲中他被殺後伏屍泳池的拍攝，「我記得拍嗰陣時係冬天，其實都幾凍，我要趴喺水面，啲水喺鼻湧入去，係呢樣嘢辛苦啲，我都着咗潛水衣打底其實都OK嘅，問題不大。導演佢哋都好好，安全措施做得好好，搵咗兩個潛水員喺池底Stand by，放晒啲氧氣樽，好安全，但係要孭住啲鉛帶，因為要做到半浮沉嘅效果，恐懼就冇，因為我都有潛開水。唯一係驚個假髮會甩，哈哈。」