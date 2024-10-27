錢嘉樂培訓新人入行武師　難每年開班︰唔可以做失業製造者︱專訪

近期以港產片龍虎武師為題材的電影《武替道》，聚焦於動作片拍攝背後動作特技演員的生涯與困境，亦道出面對香港電影蕭條下，幕後人員的熱血努力與付出。早前香港資深動作武術指導錢嘉樂接受《香港01》專訪，分享早年作為龍虎武師生涯、受傷等經歷，亦談到近年成為香港動作特技演員公會會長後，如何團結領導業界、為武師謀求權益及培訓新一代香港武師的成果。

錢嘉樂上任香港動作演員公會會長後，積極爭取為龍虎武師開工購買保險。（麥超億 攝）

錢嘉樂近10年接手，成為香港動作特技演員公會會長，公職相當繁忙，回顧成為業界代表以來，除了團結龍虎武師、成為老中青三代的溝通橋樑外，亦達成公會一項多年使命：「10年前我最大任務，就是要幫龍虎武師爭取買到保險。」錢嘉樂特別感謝在電影文化及政治界均具影響力的岑建勳，邀約保險業界議員立法會內進行多次會議：「我們表達龍虎武師的行業未能買到保險，個別團隊能夠受保、其他則未能受保，我們希望一律有保障。」

錢嘉樂成為香港動作特技演員公會會長後，團結領導業界、為武師謀求權益。（麥超億 攝）

經過長時間的商討，錢嘉樂了解到由於行業人數不多，外界對香港動作電影的印象亦停留於最為「高危」的成龍年代，所以認為必然虧本。錢嘉樂則解釋指：「我們在會議中講解並拍片向他們解釋，武師拿著一把刀走動一下、追趕跑跳碰也是一種開工模式，希望先讓我們進入門檻。」亦表示與行內一眾指導為常規動作與危險動作下定義，並藉電視台前線拍攝數十年零意外為理據，最後成功爭取武師的保險權益，解決業界數十年來的困擾。

錢嘉樂表示外界對電影動作特技，仍停留在成龍年代的高危印象。（《A計劃》電影劇照）

成功為龍虎武師業界爭取保險權益前，錢嘉樂作為行內代表人物，縱使尚未成為公會會長，亦不時私下調解勞資雙方的問題。錢嘉樂提及：「例如有武師受了傷，與資方電影公司洽談醫療及善後等條款，花費不少時間，在我立場是先不要計劃，我私下先付錢、由外國返回香港，處理傷患看醫生。我們作為指導，不單要懂得拍攝、動作設計，更要看顧好一班兄弟，畢竟他們為着你的光影而付出。」

錢嘉樂成為會長前，已不時出面調解武師與電影公司之間的勞資糾紛，更曾私下出錢讓武師先處理傷患醫療。（麥超億 攝）

為動作及特技演員業界謀求權益外，錢嘉樂亦關注業界青黃問題，接受公會後亦培訓新一代龍虎武師，吸引年輕人入行：「七年前我開辦一個訓練班，當時我都擔心夠不夠年青人來參與，最後有三十幾人參與、十幾位畢業。最後好開心，有大細孖（梁冠堯、梁冠舜）；有一位來自美國的外國人，他沒有香港身份證，慕名而來；有一位十四五歲的女孩，跟我一樣做武師時年紀相若，我稱為童師！」

錢嘉樂上任會長後，開辦動作演員訓練班，培訓新一代入行成為龍虎武師。（香港動作特技演員公會網站圖片）

錢嘉樂上任會長後，開辦動作演員訓練班，培訓新一代入行成為龍虎武師。（香港動作特技演員公會網站圖片）

錢嘉樂上任會長後，開辦動作演員訓練班，培訓新一代入行成為龍虎武師。（香港動作特技演員公會網站圖片）

錢嘉樂上任會長後，開辦動作演員訓練班，培訓新一代入行成為龍虎武師。（香港動作特技演員公會網站圖片）

在香港電影業蕭條之際，不少龍虎武師未能糊口，因此錢嘉樂訓練新一代武師，曾一度引來業內前輩不解。錢嘉樂表示：「我要向前輩們解釋，不是因為年青人出現，令大家不夠工作，而是市場的問題。其實有不少電影業屬會希望我們再開班，但我們無法每年開班訓練幾十人出來，市場能否消化呢？我們有一句話『我們不可能做一個失業製造者』。」面對香港電影低潮期，錢嘉樂亦坦言只能保持遠見，為未來作好準備。

錢嘉樂直言不能成為「失業製造者」，所以未能每年開班訓練新一批動作演員。（麥超億 攝）

談到香港新一代動作演員，錢嘉樂表示近期話題電影《武替道》具有接棒傳承意義：「《武替道》由我們上一屆訓練班學生拍攝，大孖細孖（梁冠堯、梁冠舜）於上一屆畢業。我覺得這個故事很好，年青人怎樣看我們八九十年代的人，從他們眼中看行業的前輩怎樣做。如果由我們自吹自擂，我覺得沒有用，所以真的不錯！」

《武替道》導演梁冠堯、梁冠舜的父親，是伍允龍父親習蔡李佛的師兄弟，伍允龍與導演兄弟的淵源甚深。（莫匡堯 攝）

由劉俊謙、蔡思韵、伍允龍及董瑋主演的《武替道》，今日跑贏大市最受觀眾歡迎！（《武替道》電影劇照）

伍允龍在戲中飾演動作巨星，與阿謙起初不咬弦。(《武替道》劇照)

（《武替道》劇照）

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