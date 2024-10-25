破地獄｜衛詩雅要當街被英皇新人掌摑　「痛啊！但因為痛才好」

英皇電影《破．地獄》由陳茂賢執導、編劇，黃子華及許冠文（Michael）、衛詩雅、朱栢康主演。其中Michelle（衛詩雅）在戲中接受連番挑戰，包括一場更當街被群眾目擊英皇新人艾妮毫不留手的兜巴狠刮她左臉，即使眼冒金星，仍忍痛的專業完成這場「打戲」。

埋位前，許冠文跟衛詩雅及新人艾妮細談。(電影公司提供)

戲內捲入感情瓜葛，Cut機後Michelle面帶淚水的掩着左耳 ，感覺耳鳴及鎮痛 ，但仍邊走邊從容的笑說：「被人掌摑，我不敢㗎啦！」在旁的艾妮抵死的的回應Michelle說：「不要搶我老公啦，我會打多你十巴㗎！」一唱一和非常合拍。

詩雅畀足信心師妹，叫用力摑。(電影公司提供)

Michelle被掌摑不下7次以上，完成這場「打戲」，導演陳茂賢大表心痛，每take都比她的演出感動，無奈想出來的效果更好，及艾妮的配合，只好為難Michelle一次，所以當導演收貨的一剎那，「打手」艾妮即上前慰問用紙巾抹淚水的師姐，擔心她被打至受傷，連忙慰問她可感到痛楚？表現出色的Michelle不但沒有投訴，反而讚賞她說：「痛啊。但好好呀，正因為痛才好 ，讓我盡情地演。你好叻、好大膽！」

其實在戲中，Michael跟Michelle的父女情更同樣鬧得面紅耳熱。(電影公司提供)

艾妮見師姐讚自己，即趣緻的笑問：「我打人好有天份嗎？」Michelle不禁被她逗笑起來，兩師姐妹又笑着的攬着一團。第一次做「打手」的艾妮驚嘆師姐Michelle精湛的演繹 ，讓她可以乘機偷師。

而電影公司同日發佈全新預告，揭開片中主要角色的深層次矛盾，片首先有黃子華飾演的「行街」道生娓娓道來：「紅磡係一個好特別嘅地方，一街之隔，嗰邊紅館每晚都喺度開show，呢邊殯儀館又係每晚都喺度開show。」；繼而子華更被Michael飾演的「道士」文哥當頭捧喝：「咪就係行內人同行外人嘅分別，你個心都唔喺殯儀。」二人感情到位，引發的衝突火花四濺，而文哥更直指道生提出「生人需要破地獄」是不知所謂，道生若有所思，輕輕一句「生人都要破地獄，生人都有好多地獄」盡在不言中。另一邊箱，Michael跟Michelle的父女情更同樣鬧得面紅耳熱，Michelle飾演的文玥跟朱栢康飾演的哥哥志斌坦言「做喃嘸傳男唔傳女，傳統嚟㗎，可以嘅話我做咗喇！」；可惜文玥的心意卻都被爸爸文哥拒之門外：「女人有月經，祖師爺唔鍾意㗎！」