焚城專訪｜監製江志強開啟香港災難片　導演潘耀明︰爆到居民報警

香港首部輻射災難片《焚城》，將於11月1日正式公映。電影故事雖然是虛構，但背後就是啟發自真實事件，一篇由《香港01》報道關於「有毒洋垃圾轉運」的新聞，而現實中一個小小的漏洞，就引發起安樂影片老闆江志強先生的創意，擔任監製一職，將它衍生成一部災難片。「西方好多災難，韓國都有，香港比較少，因為大家都覺得香港是福地，怎會有災難？」今次就由江生聯同《焚城》的導演潘耀明，一齊細訴這場災難是怎樣煉成的。



《焚城》的導演潘耀明（左），跟老闆兼監製江志強（右），一齊細訴這場災難是怎樣煉成的。（葉志明 攝）

有漏洞就有危機

關於《香港01》2016年的「有毒洋垃圾轉運」報道，由於有人睇中轉口的漏洞，而香港棕地使用亦存在灰色地帶，令到有集團將發達國家製造出來的電子垃圾運到香港，無枉管地任意處理。未計及輻射，這些垃圾都已為環境帶來嚴重影響，而當中含有幾多輻射物質，冇人知。

焚城｜《香港01》報道啟發創作 監製江志強︰看似遙遠但息息相關

《香港01》於2016年的一系列報道，引起江志強的關注。（《香港01》製圖）

「冇人知」正好是潛伏另一漏洞。江志強︰「我們看到巴西戈亞尼亞個案（1987年），就是個無公德心的人，將垃圾任意處理，當中有醫療垃圾，然後拾荒者不知情下拿去賣，變成一場災難。」這次災難導致這4人死亡，約112,000人接受了放射性污染檢查，其中249人被發現受到污染。而整宗事故所涉及的輻射物質，高度放射性氯化銫（由銫-137組成），只是93克（約3.3安士）。

電影《焚城》，混入與官員角力的《寒戰》式權鬥場面，背後亦引用巴西戈亞尼亞的例子。（《焚城》劇照）

江志強︰「我有問專家香港有冇可能發生？對方回答只要達一定數量的銫137，就會發生。戈亞尼亞事件都只是這麼少，香港很多大學、醫院都有用到銫，特別用在癌症治療上，工程用的則量儀器都有用，所以這元素在大家生活上是有存在，聯合醫院都曾經發生過遺失。」說著說著，的確有潛在風險。

現實中一個小小的漏洞，就引發起安樂影片老闆江志強先生的創意，擔任監製一職，將它衍生成一部災難片。（葉志明 攝）

希望看後會多一點關心

雖然電影故事是虛構，但創作上都儘量貼近現實。而決心要拍一部災難片，不是想帶出甚麼警世訊號，又或要無中生有令人人自危，江生最大目的是要大家學會關心自己的地方。「希望大家睇完這套戲會有多一份關心。回想第一次看這篇報道，文中涉及的問題我聽都未聽過，就算當日報道見街後，都絕少人作出跟進。相反，《TIME》（時代雜誌）就有轉載。原來大家都是個漠不關心的香港人，包括我。今次拍部戲，就是希望每個香港人多一點關心。早前我將電影放予消防處處長看，他多謝我拍了這部戲，帶出只要關心多少少身邊的人和事，就已幫了消防員減少意外，少一點犧牲。」

消防處處長看過《焚城》後，欣賞故事帶出只要關心多少少身邊的人和事，就已幫了消防員減少意外，少一點犧牲。（《焚城》劇照）

至於導演潘耀明，對這部戲的要求比較單純︰「這部戲嚴格來說是沒有壞人，一件事是沒有絕對的對與錯，甚麼是錯，只是結果不同。在這麼危急的情況下做一個決定，是會很矛盾，很多衝突。就算你做一件自認為對的事，出到來都有一大堆人說你是錯，因為觀點與角度不同，這是好事來的，但怎樣錯都好，最緊要會承擔後果，這是我在這部戲最想講的。」

潘耀明為電影拍出一份逼真和緊湊，全因身邊江老闆一句指引︰「令觀眾離開戲院一刻，覺得畀嗰幾十蚊係抵嘅。」（葉志明 攝）

爆破太勁驚動居民

而拍攝上，劇組同樣追求逼真，逼真到好幾次爆破令居民誤以為發生意外，報警求助。導演潘耀明︰「我們借了啟德郵輪碼頭拍攝爆破場面，由於這地方正在發展，又好近民居，那幾日拍攝爆炸真的令消防員好疲累。雖然拍攝前，已經通知警方及消防處，交代好拍攝日期、時間、會發生甚麼事，但當拍完第一場爆炸戲，居民見到有煙就會報警，消防員幾分鐘後到，起初還以為追加幾部消防車幫助拍攝，後來才知是前來處理個案。」

身為導演，潘耀明便親自向消防員交代︰「講清楚冇人受傷冇意外發生，然後便繼續拍攝。但想不到，到拍攝第二場爆破時，消防車又到，原來只要收到居民報案，消防務必要到現場處理，如事者消防員在當日都出動十次八次，我是極不好意思。」要追求這麼逼真，全因身邊的江老闆一句指引︰「令觀眾離開戲院一刻，覺得畀嗰幾十蚊係抵嘅。」江老闆說。

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