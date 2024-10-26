逃學威龍｜「奪命鉸剪腳」黃炳耀作品展　金牌編劇曾做中學老師

有睇《逃學威龍》或《賭俠II之上海灘賭聖》，你都會對一招「奪命鉸剪腳」不感陌生，這來自警署黃局長的絕技，真人為電影編劇黃炳耀，是八十年香港金牌編劇之一，可憎英年早逝，於1991年10月15日，在德國因腦溢血，於當地一所醫院離世，終年44歲。

黃炳耀是著名編劇，名作包括《逃學威龍》，更客串演出。(《逃學威龍》影片截圖)

黃炳耀於1946年11月24日出世，就讀烏溪沙兒童新村小學及中學，1971年香港中文大學藝術系畢業，曾在天主教培聖中學任職教師。據知足球評述員鍾志光都曾是他的學生，而任教師期間，黃炳耀曾在麗的電視當導播和在佳藝電視當編劇，1980年，黃炳耀為成龍的「拳威影片有限公司」創業作，編寫首個劇本《孖寶闖八關》，正式加入香港影壇。同年，又轉到「嘉禾電影公司」，開始成為洪金寶電影的御用編劇，兩人首部合作的作品為《敗家仔》。

編而優則演，黃炳耀最為人記得是《逃學威龍》的王局長。（《逃學威龍》影片截圖）

當年為紀念黃炳耀猝然離世，因而創立的香港電影編劇家協會為紀念這位故友，將於11月30日至12月15日舉辦《編劇黃炳耀作品回顧展》，回顧10部黃氏編劇的精彩作品。希望透過舉辦是次回顧展，重溫多部八、九十年代糅合娛樂與商業兩大重要品質的港產片，讓觀眾欣賞及探索編寫娛樂商業電影的核心技巧，深入了解電影編劇如何在創作上掌握具開創性和融合性的元素，炮製出節奏明快，風格獨特，娛樂、抒情、言志兼備的香港電影。

記唔記得王局長，係曾任《打電話問功夫》的主持人。(《逃學威龍》影片截圖)

作品包括︰《敗家仔》、《人嚇人》、《奇謀妙計五福星》、《龍的心》、《皇家師姐》、《霹靂大喇叭》、《好女十八嫁》、《逃學威龍》、《雙城故事》、《辣手神探》。即按看詳細資料