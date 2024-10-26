焚城｜何啟華魏浚笙難忘消防局拍MV　王菀之提議拍攝消防寫真

今日（26/10）《焚城》電影宣傳曲《一世隊友》MV優先見面會在粉絲熱烈期待下舉行，一眾演員包括王菀之(Ivana)、王丹妮(Louise)、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、林家熙（Locker）、黃愷傑（Wesley）及許恩怡（Natalie）悉數登場，吸引大批影迷圍觀。活動上率先播放宣傳曲MV精彩片段，這首特別改編自經典歌曲《最佳損友》的 punk rock 版本《一世隊友》，由原作曲者，兼戲中飾演爆破專家的Eric Kwok親自重新編曲，呈現出電影中聯和墟消防隊隊員間，出生入死的兄弟情誼！

電影《焚城》一眾演員︰魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（Dee）、許恩怡（Natalie）、王丹妮(Louise)、王菀之(Ivana)、林家熙（Locker）及黃愷傑（Wesley）都有出席宣傳。（電影公司提供）

今次MV特別鳴謝消防局提供場地拍攝，而MV花絮中見到謝君豪率領Dee、Jeffrey、阿炳、Locker、Wesley，一同身穿白背心配搭消防員裝束出場，大騷結實肌肉，現場粉絲立即起哄歡呼。唱而優質演的Ivana雖然未有份演唱，但看畢MV花絮後就立即提議：「拍寫真！拍寫真！」隨後，又提議下次一同合唱主題曲。

魏浚笙（Jeffrey）在MV中相當養眼。（影片截圖）

至於Louise 及Natalie都大讚MV好睇，Louise以戲中消防隊長身份大讚隊員們表現Very Good，期待下次自己有份參與合唱。阿Dee就笑言今次全程「Chok住」拍攝，更即時擺上型格甫士，引得粉絲尖叫連連！Locker就揭露阿炳拍攝時展現七、八十年代風格跳唱，至於Wesley就回憶眾人在片場的熱血氣氛！幾位又揭露拍攝當日Jeffrey大受附近學校的師生歡迎，而Jeffrey今次亦有為《一世隊友》獻唱獨唱版，他指兩首歌風格迥異，獨唱版本有淡淡然憂傷，展現戲中災難的悲情風格。

Ivana看畢MV花絮後就立即提議：「拍寫真！拍寫真！」（電影公司提供）

眾演員亦有分享角色心路歷程與劇組默契，Louise 談到影片中情感的沉重，Locker和Wesley分別分享了他們的，拍攝災難場景的驚險經歷，至於Natalie今次有幸飾演劉德華女兒，非常榮幸跟影帝演戲。演員們的幽默互動與拍攝趣事讓現場粉絲們忍俊不禁，活動現場熱鬧非常。