臨時決鬥︱古天樂演退休拳王　周秀娜開工即受傷︰啲肉爆開縫5針

香港賀歲喜劇《臨時決鬥》將於明年新春檔期上映，古天樂、Gigi梁詠琪、周秀娜、王丹妮、伍允龍、胡子彤、張文傑及「魚蛋妹」王尹菁等《九龍城寨之圍城》班底及新加盟女主角合演，並由《臨時劫案》導演麥啟光執導，電影今日（26日）舉行開鏡儀式，一眾主演均有出席，為明年賀歲密密趕工。



賀歲喜劇《臨時決鬥》由古天樂、梁詠琪及周秀娜等合演。（陳順禎 攝）

《臨時決鬥》由「城寨班底」合作主演，除古天樂、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁再度合作外，更有梁詠琪、周秀娜及王丹妮等加盟。（莫匡堯 攝）

主演《臨時決鬥》的古天樂、梁詠琪與周秀娜於開鏡儀式後接受傳媒訪問，談到古天樂與梁詠琪繼《嚦咕嚦咕新年財》後再度合作拍攝賀歲片，古天樂笑言：「最大感受係今次妳有個女？」梁詠琪表示：「係呀嗰時未有，依家就有個女。喺《香港仔》我哋有做過夫妻，又係有個女，今次都係有個女！」賀歲新作由《九龍城寨之圍城》班底合演，亦讓「龍捲風」與「魚蛋妹」再次重逢，古天樂表示王尹菁大個不少：「個樣都變變哋，幾個禮拜前先見過，已經唔同咗樣，要快啲拍添呀，如果唔係變咗16歲嘅樣！」

古天樂、梁詠琪與周秀娜於開鏡儀式上受訪。（陳順禎 攝）

古天樂與梁詠琪繼《嚦咕嚦咕新年財》後再合演賀歲片。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

古天樂與梁詠琪繼《嚦咕嚦咕新年財》後再合演賀歲片。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

「龍捲風」古天樂與「魚蛋妹」王尹菁再度於《臨時決鬥》裡重逢。（莫匡堯 攝）

古天樂於《臨時決鬥》裡飾演一位非常打得的拳王，被問及動作武打戲份時，幽默地再三強調：「係退咗休嘅拳王！（要進行訓練？）唔駛！因為我係退咗休嘅！（與城寨同類的回憶片段？）唔駛回憶喇，退咗休㗎喇！」

古天樂再三強調自己在《臨時決鬥》裡飾演一位退休拳王。（莫匡堯 攝）

另一邊廂周秀娜則要做好打戲訓練：「我訓練咗一個月，一直去到10月中開始拍。」娜姐現身開鏡時右腳小腿貼上膠布，竟表示原來是真傷：「第一日開工嗰時就整親！第一日就畀鐵嘅櫈腳整親，即刻去咗醫院、啲肉爆開咗，去咗醫院縫咗5針！」梁詠琪、周秀娜與王丹妮等女演員加盟「城寨班底」，打戲亦由他們重搥出擊，Gigi透露：「我哋四個女仔喺𨋢入面打架！但我唔係打拳，我係扯頭髮嗰啲女仔交！」

周秀娜為拍攝《臨時決鬥》的打戲，訓練足足一個月！（莫匡堯 攝）

周秀娜於《臨時決鬥》開工第一日右腳便受傷見紅，更要入院縫5針！（莫匡堯 攝）

梁詠琪、周秀娜與王丹妮加盟「城寨班底」，合演賀歲片《臨時決鬥》。（莫匡堯 攝）

梁詠琪於《臨時決鬥》飾演女主角。（莫匡堯 攝）

周秀娜參演《臨時決鬥》飾演女主角。（莫匡堯 攝）

王丹妮亦加盟《臨時決鬥》飾演女主角。（莫匡堯 攝）

早前資深監製兼編劇陳慶嘉提及電影市道低迷，僅有三部港產片同時拍攝，古天樂亦就今明兩年市況作出回應：「即係預測出年風水運程嘛，我諗你年底問蘇民峰師傅會好啲，我唔識預測！我會做好依家手頭上嘅電影工作。」另一部賀歲片在拍攝租用場地上鬧出風波，被指擅闖徐天佑太太的店鋪拍攝，古天樂認為：「本身我係一個演員嚟嘅，租借場地唔係我負責嘅，我真係唔清楚。但我知道呢件事，唔知道當時情況，所以我冇回應啦。」