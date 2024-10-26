王晶回顧兩度合作周潤發　眼中三大殺食形象取其二合成做《賭神》

香港著名喜劇導演王晶，於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》新一集節目中，回顧與合作超過40年的香港巨星周潤發之間的合作。王晶作為港產喜劇及商業電影導演，先後與周潤發在電視台及電影領域合作，拍攝《精裝追女仔》、《賭神》系列等永恆經典，更分享周潤發在多年來的成長與轉變轉型。



王晶與女兒王子涵於《王晶笑看江湖》新一集裡，討論香港電影巨星周潤發。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶提到周潤發於電視劇裡憑《網中人》、《上海灘》爆紅後，於電影圈內浮沉，拍攝不少水準平平的作品，而他亦與周潤發再度得到合作機會，拍攝當年「大癲」喜劇《精裝追女仔》。王晶直言：「那個時候我覺得已經拍了許多喜劇，如果不是拍得那麼瘋狂，就沒有突破。周潤發一直拍都沒有信心，『一年拍一部、戲都唔識做』，結果出來就大受歡迎！」王晶直指電影衍生續集及不少其他導演的同類作品，亦大大提升自己在電影圈的地位。

王晶形容與周潤發合作的《精裝追女仔》為一部非常瘋狂的喜劇，連周潤發當年都不懂得演出。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

周潤發在《精裝追女仔》的表演非常好笑，亦衍生出不少同類型作品。（《精裝追女仔》電影劇照）

周潤發在《精裝追女仔》的表演非常好笑，亦衍生出不少同類型作品。（《精裝追女仔》電影劇照）

王晶在《至尊無上》後，再次得到與周潤發合作的機會，於是拍攝了經典賭片《賭神》。關於賭神，王晶與女兒王子涵更提到一件小插曲：「我是在爸爸拍《賭神》的時候出生，那天全組人要令發哥擔當導演的崗位，讓這位導演（王晶）可以來見到我的出生！」

周潤發更在王晶到醫院看女兒王子涵出生時，負責幾幕戲的導演工作。（《賭神》電影劇照）

周潤發主演的《賭神》堪稱生涯經典之一。（《賭神》電影劇照）

《賭神》當年亦結合了王晶心目中，周潤發三大「殺食」的銀幕形象：「其實周潤發有三個樣子是觀眾最受落的，一個是《網中人》正直善良的青年；一個是《上海灘》風流倜儻又有英雄氣槪的許文強；最後一個是《有樓收租》經常亂說話、不修邊幅的小混混。其實我就用了不修邊幅的樣子與許文強，擺在同一部戲中，怎能夠不大收？」

周潤發於《上海灘》裡飾演的許文強，簡直型到爆！（《上海灘》劇集劇照）