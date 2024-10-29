虎毒不︱入選東京電影節女性賦權單元　談善言盧鎮業同框綾瀨遙

日本年度影壇盛事第37屆東京國際電影節將於10月28日至11月6日舉行，由高先電影有限公司全球發行的電影《虎毒不》，獲電影節「女性賦權單元」的提名並將在日本首映，成為首部入選該單元的港產片，為這部以女性為主導的作品增添了深遠的意義。導演陳小娟及主演談善言、盧鎮業專程飛到日本出席電影節的開幕典禮，踏上紅地毯星光熠熠氣勢十足！

《虎毒不》成為首部入圍東京電影節「女性賦權單元」的香港電影。（《虎毒不》電影劇照）

《虎毒不》導演陳小娟攜同談善言、盧鎮業亮相東京電影節紅地氈。（資料圖片）

《淪落人》導演陳小娟的第二部長片《虎毒不》，繼在韓國釜山國際電影節進行世界首映後，今次來到日本東京國際電影節，再次與國際觀眾交流見面，首度踏上東京紅地氈的導演陳小娟興奮表示「(電影節)很盛大很隆重，見到很多國際影人，能參與其中心情激動！」

《虎毒不》團隊於東京電影節紅地氈上與日本女星綾瀨遙同框。（資料圖片）

今年東京國際電影節新設「女性賦權單元」，旨在突出由女性視角出發的故事，表彰女性電影人貢獻，並希望進一步拓寬未來電影的視野。《虎毒不》作為首部入圍電影節「女性賦權單元」的港產片，在戲中飾演新手媽媽的談善言以一襲型格西裝搭配過膝長靴走上東京紅地氈，時尚又不失女性韻味，綠色毛衣更是為紅地氈帶來一抹清新！首次走上東京紅地氈的心情既榮幸又興奮：「今次是我第一次參與東京國際電影節，而且可以與《虎毒不》團隊一起行紅地氈，還遇上很多喜愛的日本演員，很慶幸能夠參與其中。另外，這次造型選了中性打扮是希望跟電影裏的角色造型有反差，而且配合電影入圍電影節「女性賦權單元」，想為女性帶來一點力量。」 。

談善言以一身中性打扮亮相東京電影節紅地氈。（資料圖片）

談善言為《虎毒不》女主角。（《虎毒不》電影劇照）

再次踏上東京國際電影節紅地氈的盧鎮業身穿灰黑色西裝外套搭配大地色領呔和襯衫，型格又典雅，完美展現小野形象和氣質，他表示：「好開心！紅地毯兩旁的觀眾都好熱情，開幕典禮的表演及介紹好感受到東京電影節對電影的熱愛和尊重。」談善言與盧鎮業都有各自心儀的日本演員，希望能在影展中與他們有緣遇上，談善言表示「感受到日本觀眾十分熱情，在紅地氈上遇到大家很熱情地跟我們打招呼，令我十分期待放映的時候，跟大家來一個深入的交流，及期待觀眾的反應，加上日本的家庭觀念跟香港有差異，期待不同文化觀眾的觀後感。」 ；盧鎮業則希望「能夠在紅地毯遇到綾瀨遙、菊池凜子、水原希子、山田孝之、松島豐，非常難得！如果可以見到開幕電影《十一人の賊軍》主演仲野太賀就心滿意足！」

盧鎮業再次在東京電影節登場。（資料圖片）

《虎毒不》由無際電影製作有限公司製作，由談善言、盧鎮業主演，與彭杏英、馮素波、區嘉雯、太保、強尼、文頌嫻等攜手傾力演出。《虎毒不》簡介：淑貞成為母親後，面臨了育兒壓力、丈夫從不主動參與育兒、婆家衝突和娘家疏離。睡眠不足、身體變化和工作壓力讓她身心俱疲，努力想成為好母親卻失去自我，在一個又一個孤獨照顧孩子的深宵之後，等著淑貞的將是怎樣的日出？

（《虎毒不》電影劇照）

（《虎毒不》電影劇照）