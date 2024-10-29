金馬獎2024︱譚家明任評審團主席　領卓亦謙、鄺珮詩票選金馬得主

華語影壇年度盛事「第61屆金馬奬」將於11月23日在台北隆重舉行，金馬執委會昨日（28日）公布本屆評審團隊成員名單，評審團主席由香港新浪潮代表人物譚家明導演擔任，領導九把刀、黃衍仁等11位決選評審，負責從複選影片中選出得獎作品。

香港電影新浪潮代表人物譚家明，為「第61屆金馬獎」擔任評審團主席。（金馬獎IG圖片）

本屆金馬獎報名數創新高，初選評審制度亦分為劇情長片、劇情短片、紀錄片及動畫四組分別進行，每組均包括不少與香港電影甚具淵源的成員參與。劇情長片類評審包括影評人兼香港電影評論學會副會長卓男、曾執導《白日青春》的馬來西亞導演劉國瑞等；劇情短片評審則包括《年少日記》導演卓亦謙、香港電影監製鄺珮詩等；紀錄片類評審則有香港資深紀錄片編導潘達培等；動畫類評審則有香港動畫導張小踏。

九把刀亦為「第61屆金馬獎」決選評審團成員之一。（金馬奬IG圖片）

香港音樂人兼金馬獎最佳原創電影音樂得主黃衍仁，為「第61屆金馬獎」擔任複選及決選階段評審。（金馬獎IG圖片）

《年少日記》導演卓亦謙，為「第61屆金馬獎」擔任劇情短片類初選評審。（金馬獎IG圖片）

香港監製鄺珮詩，為「第61屆金馬獎」擔任劇情短片類初選評審。（金馬獎IG圖片）

香港動畫導演張小踏，為「第61屆金馬獎」擔任動畫類初選評審。（金馬獎IG圖片）

香港影評人兼香港電影評論學會副會長卓男，為「第61屆金馬獎」擔任劇情片類初選評審。（金馬獎IG圖片）

香港紀錄片資深導演潘達培，為「第61屆金馬獎」擔任紀錄類初選評審。（金馬獎IG圖片）

負責領導評審團隊的譚家明導演，為香港電影新浪潮代表人物之一，除執導外亦涉足剪接及美術設計工作。譚家明曾執導《名劍》、《愛殺》、《烈火青春》等作品，並憑《愛殺》入圍金馬獎最佳導演，及後以《阿飛正傳》、《東邪西毒》兩度獲得金馬奬最佳剪輯。譚家明於2006年的執導作品《父子》，榮獲金馬獎最佳劇情片等三項大獎，亦獲香港電影金像奬最佳電影、導演、編劇等殊榮。