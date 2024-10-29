把幸福拉近一點｜原型人物Simon　望社會關注罕見病惟上畫前離世

電影《把幸福拉近一點》由凌文龍（小龍）、林明禎、林芊妤（Coffee）領銜主演，故事改編自真人真事，凌文龍飾演一位患上甘迺迪氏症的患者張子威，而張子威的原型人物就是財金界的名人Simon。而拍攝這部電影，Simon正想讓市民多加關注這個病，關心這類病人，可惜電影上畫之日，Simon已不在人世。（電影現已上畫）



凌文龍與林明禎，最戲中演繹病人與按摩師建立出的感情。（《把幸福拉近一點》劇照）

戲中演員凌文龍、林明禎及梁雍婷，都有跟Simon見面聚會。（漢陽提供）

有藥都未能用

甘迺迪氏症（Kennedy Disease）是一種性聯隱性遺傳疾病，由美國的甘迺迪醫師首次於1968年完整報告而得名，因為患者的脊髓和延髓會退化、神經細胞失去功能甚至壞死，而導致肌肉萎縮無力，失去自理能力。電影的原型人物Simon，就是在事業如日方中下，得悉患上該病症。最初香港並沒有引入醫治甘迺迪氏症的藥物，而且處方甚貴，要近百萬。

凌文龍為演好角色，投放不少時間和心機去鑽研。（《把幸福拉近一點》劇照）

拍攝時，Simon都有前往探班。（漢陽提供）

凌文龍接演後，由控制自動輪椅開始訓練。（漢陽提供）

Simon生前友人，歌手及經理人漢陽接受《香港01》訪問，他表示以Simon的財力，醫藥費乃是其次，要爭取藥物可在港使用才是最大問題。「期間有做好多嘢，又去立法會尋求協助，但最令人氣餒是經多方協商後，藥物終可引進到港，卻發現藥物跟Simon會出現排斥作用，強行使用或有致命風險，這令滿有希望的Simon，再一次被打沉。」

漢陽表示Simon（中間藍衫）好喜歡熱鬧，請人食飯是以圍做單位，每次都一大班人。（漢陽提供）

而Simon亦希望可以透過一部電影，將這個病宣揚開去，令更多人關心甘迺迪氏症的患者。《把幸福拉近一點》是講到主角張子威，與來自馬來西亞女孩，任兼職按摩師的梁小菲（林明禎 飾）之間的真摯情感。漢陽要聘請按摩師，因為Simon的病會令其肌肉萎縮無力，但因為失去活動能力，只好找人代勞。「所以Simon病發初期，好憎啲人叫佢做多啲運動，因為根本做唔到。」漢陽說。

漢陽(左三)認識Simon（左四）時，還活動自如，只是有點蹣跚。（漢陽提供）

托頭動作成點綴

憑《黃金花》智障青年一角，而獲得金像獎最佳新演員的凌文龍，今趟又再挑戰高難度角色，在新戲中飾演一名罹患甘迺迪氏症的患者，漢陽指兩位演員都好畀心機演出，凌文龍甚至要求到Simon家，觀察其日常生活飲食等舉動，以助演繹。「首映當日，很多Simon嘅朋友睇完都話凌文龍演得好神似，尢其不時托頭動作，因為Simon有肌肉萎縮，頸部已無力支撐頭的重量，故要用手托住減輕負重。」

電影公司都以凌文龍托頭的姿勢做海報。（《把幸福拉近一點》海報）

Simon在去年已不敵病魔去世，不少人都問到底這部作品，Simon能否趕及在生前欣賞到？漢陽︰「雖然電影今年才上畫，但早年前已有個初剪版讓Simon看過，他有讚凌文龍演得好。」不過最令漢陽遺憾是Simon始終未能在戲院看一次「佢當時仲同我研究去邊間戲院搞首映好，邊間戲院嘅傷殘人士座位方便出入，一句句說話都在首映當日一下下浮現出來，是遺憾的。」漢陽說。