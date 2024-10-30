來自地獄的法官｜奇幻佈局有新意　盤點朴信惠毒辣「惡魔金句」

Disney+ 原創奇幻爽劇《來自地獄的法官》聲勢與收視狂飆，更曾創下13.6% 收視成同時段劇集收視冠軍。主角朴信惠於劇中一改以往文靜清純形象，飾演脾氣暴躁的魔鬼法官「姜光娜」，更憑魔鬼滴下眼淚一幕的「愕然、傷心、震驚」三層演技連環變化，征服一眾韓劇粉絲，被譽為出道21年演技登峰之作。連場大快人心、懲罰惡人的幻境以及血腥虐打令觀眾大呼過癮，一吐於現實生活面對不公時未能抒發的冤氣。



朴信惠飾演的魔鬼法官「姜光娜」，經常都血跡斑斑，知佢咩料。（《來自地獄的法官》劇照）

除了連場動作戲令人拍案叫好之外，劇集其發人深省的「惡魔金句」亦成為劇迷們爭相討論的重點。毒辣又真實得血淋淋的領會，為《來自地獄的法官》一劇點題：

朴信惠一改以往文靜清純形象，飾演脾氣暴躁的法官。（《來自地獄的法官》劇照）

(1)「把這個世界搞得一團亂的，不是上帝也不是惡魔，而是人類。」

於《來自地獄的法官》當中最令人心寒的不是來自地獄的「姜光娜」行私刑懲罰殺人犯的血腥畫面，而是每個殺人犯令人髮指的可怕行為與扭曲的內心，令人不禁反問：令人世混亂崩壞的，是上帝、惡魔，抑或是人類……

(2) 「精神上的殺人也是殺人。」

所謂暴力，即使你没有肢體上任何碰撞，但以言語傷害對方，或是以精神虐待，其實也是可以「殺人」於無形，令對方有機會會處於一個活著更難受的狀態。有時，無形的殺人，其實與「殺人」無疑。

呢位法官除咗毒舌，仲狠下毒手。（《來自地獄的法官》劇照）

(3)「死後去的地獄很可怕，但活着面對的地獄更讓人痛苦。」

死後世界因為無人知曉而變得恐怖，但現世中活着要面對各種殘酷的現實以至教人瘋狂的行徑，可能會令人覺得更痛苦。常言道生存需要勇氣，你又有否渴望「姜光娜」出現，為你儆惡懲奸？

「死後去的地獄很可怕，但活着面對的地獄更讓人痛苦。」睇嚟需要一場破地獄。（《來自地獄的法官》劇照）

(4)「身體裏有血在流動就代表活着嗎？」

何謂生存？何謂生活？各有見解。若然一個人沒有了信念、沒有了善惡之分、沒有了向善棄惡的心，心跳脈搏縱然仍在跳動，還能夠說他是「活着」嗎？

(5)「思念就留給在世之人，希望她能將所有痛苦留在這裏，帶着幸福的記憶安息。」

如何好好在心中安放逝者，是對在世者的挑戰。若然覺得逝者帶着遺憾而去，這個挑戰定必更大。我們無法知道逝者釋懷與否，但我們可以接受情緒，將與逝者的喜樂回憶放大，留下正面的思念。