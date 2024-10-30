東京電影節｜趙麗穎新片獲大量內地粉絲撐場　兩度派心心答謝

內地電影《喬妍的心事》入圍本屆東京電影節主競賽單元，今日（30日）導演趙德胤與女主角趙麗穎齊齊現身映後問答環節，現場有大量趙麗穎的內地粉絲，她亦有求必應，兩度向粉絲送上「心心」。

現場觀眾問問題都不忘叫趙麗穎派心心，她亦有求必應。（陳穎思 攝）

《喬妍的心事》改編自內地作家張悅然的短篇小說《大喬小喬》，講述趙麗穎飾演的喬妍出生在中國西南邊境的一座小城，經過多年的努力與掙扎成為一名知名演員，但在光環之下她總感到隱藏的壓力。一天，她收到一條匿名的勒索信息，而失聯多年的姐姐（辛芷蕾 飾）也突然出現在她的生活中，她們的重聚揭開了喬妍神秘的過去。

趙德胤透露他的家庭背景引起他將原著小說改編成電影的興趣，來自緬甸的他，母親比父親更負擔養家的責任，而姊姊則出外打工對他供書教學，所以這部以女性角度出發的小說吸引了他的注意。被問到拍攝期間最困難的事，趙德胤表示片尾長達七分多鐘的打鬥戲是一鏡到底，靠演員即興又真實的演繹出來，過程中演員都有受傷，冰敷過後繼續拍攝。

《喬妍的心事》將角逐最佳影片櫻花大獎。（陳穎思 攝）

趙麗穎指她跟角色的性格相差甚大，她本人較正面及積極，所以演繹角色時都有不少難處，有觀眾問導演是戲中的喬妍演技好，還是趙麗穎本人演技好，他巧妙回答:「趙麗穎演的喬妍才是演技好」，全場報以掌聲。