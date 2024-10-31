導演黃修平發掘聾人演員吳祉昊　出資作戲劇培訓︰命運要我選中佢

由黃修平執導、游學修、鍾雪瑩及聾人演員吳祉昊（Marco）主演的電影《看我今天怎麼說》，昨晚（30/10）在《第21屆香港亞洲電影節》舉行首映禮。電影以聾人生活為主題，當中有不少聾人演員參與，其中一位吳祉昊更是擔任主角位置，對當事人或劇組而言，都是一次不平凡的經歷。



導演黃修平與聾人演員吳祉昊一起接受訪問，吳祉昊更能以口語作答。（梁碧玲 攝）

幾位更即場以手語做出戲名《看你今天怎麼說》。（梁碧玲 攝）

由於吳祉昊非戲劇出身，要參與演出就要上戲劇班培訓，這方面更是由導演黃修平出資，到底這位素人，有甚麼吸引力令導演非用不可。「是命運，在做資料搜集時，已決定要搵很多聾人演員去演聾人角色，不單是配角，原定三個主角中，都想有一定程度的聾人參與。

(《看你今天怎麼說》海報）

過程中，黃修平訪問了一位以手語教學的聾人女老師，當時便問她有沒有合適的人選提供時，從而在IG相片第一次看到吳祉昊。黃修平︰「從IG相片看還不覺有甚麼吸引，直至見到真人，就覺得好適合戲中Alan這個角色，於是決定由他去演，我還資助他去讀阿Yem袁綺雯老師的戲劇班。記得第一日一起食飯，事後老師同助教都同我講，覺得這位同學真的好適合戲中角色，令我肯定自己冇揀錯。」

至於對吳祉昊而言，首次接觸演戲後，都發現自己甚有興趣︰「我覺得自己都鍾意演戲，上完阿Yem的戲劇班後，發現很多樂趣，幾享受做演員這回事。」

吳沚昊是一名素人，獲黃修平選中並加以培訓作幕前演出。（梁碧玲 攝）

黃修平覺得作為一部描寫聾人的電影，必然要有一定數量的聾人參與。（梁碧玲 攝）

解決了演技問題，到拍攝時又要解決其他問題，包括在現場溝通，以及點為之「講對白」講得好呢？「這個問題有點難答，因為Marco是用手語又會讀唇及口語，會有特別的口音，指導過程中，我的判斷是跟以前完全不同，需要作出調校，而且拍戲現場立立亂，有時真的都會忽略了他，需要加強現場的溝通及手語翻譯。又因為他要用到眼去讀唇，會比較用神容易累，有時都好難分辯到底剛才是劇情需要，還是演員自己的真實反應，個判斷是要反覆去思量。」而不停去試，亦是Marco今次演出的重要過程︰「好似開心，都有幾種不同的開心，唯有逐個去試，試到啱為止。」整體而言，都是一次愉快體驗。