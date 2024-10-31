白靈新戲演阿嫲化老妝　向導演自薦加情慾戲勾引細28歲台灣男神

台灣靈異恐怖電影《鬼們之蝴蝶大廈》，由錢人豪執導，國際華裔女星白靈、尹馨、曹佑寧、馮淬帆、何超儀、曾莞婷、安心亞等港台演員主演，電影將於11月1日在台灣上映。《鬼們之蝴蝶大廈》劇情講述一對母女為逃避家暴遷入自殺勝地蝴蝶大廈，整橦大廈住滿三教九流的住客，亦不時發生靈異事件。

白靈近年集中在荷里活發展，罕有到台灣拍攝電影。（白靈IG圖片）

白靈近年集中在荷里活發展，罕有到台灣拍攝電影。（白靈IG圖片）

曾主演《餃子》《七月返歸》的白靈，近年遠赴荷里活發展，除了參演影視作品外，亦涉足幕後工作，自導自演Cult片作品《我和衞生紙的隔離戀情》（My Quarantine Romance with Toilet Paper）。58歲的白靈罕有到台灣參演電影，更為祖母級角色孫姨犧牲色相化老化醜，以灰白髮、滿面皺紋與雀斑的造型示人，一改平時極為性感火辣的美魔女形象。

白靈於《鬼們之蝴蝶大廈》裡飾演祖母級角色孫姨，造型扮老扮醜犧牲色相。（《鬼們之蝴蝶大廈》電影劇照）

白靈於《鬼們之蝴蝶大廈》裡飾演祖母級角色孫姨，造型扮老扮醜犧牲色相。（《鬼們之蝴蝶大廈》電影劇照）

白靈於《鬼們之蝴蝶大廈》裡飾演祖母級角色孫姨，造型扮老扮醜犧牲色相。（《鬼們之蝴蝶大廈》電影劇照）

白靈除了於《鬼們之蝴蝶大廈》裡以突破性形象上鏡，更主動提出增加情慾戲份，白靈日前接受台媒訪問時，自爆向導演錢人豪提出，想與比自己年輕28年的台灣男神曹佑寧加戲：「覺得這個小鮮肉，好帥啊他這種台灣男生，講話典雅。」至於加入「婆孫戀」情節的想法，白靈表示來自：「因為不管孫姨年紀再老，她仍然是個女人，對性一定有嚮往，本能上擁有去勾引男人的一種方式。」

白靈最後加一場食雞腳勾引曹佑寧的戲份。（《鬼們之蝴蝶大廈》電影劇照）

最後白靈向錢人豪提出後，導演僅答應拍攝一場雞腳勾引曹佑寧的戲份，白靈直言：「那是角色的一個直覺，這就是男人不懂女人，如果我來拍，我一定會拍。」而監製兼主演尹馨則透露：「其實有打算把白靈在片中的戲分，剪成一個番外篇，因為她在片中有很多不同的嘗試，如果剪出來是很不一樣的孫姨。」