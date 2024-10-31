東京電影節｜洪金寶談振興港產片：香港電影圈而家氣候唔太好

「大哥大」洪金寶今日（31日）現身東京電影節舉辦的座談會，聯同另外兩位動作片界猛人倉田保昭及谷垣健治，大談港產動作片的過去與未來發展。

大哥大讚倉田動作實力與演技兼備，「爽快正」。（陳穎思 攝）

大哥大表示自小師從于占元學習北派武術，16歲加入電影界，本著「用腦諗，身體付岀」的宗旨在圈內努力打拚，跟師弟元彪自費學習南拳及西洋拳豐富技術層面，到當上動作設計，會買連環圖來領悟招式，一再強調要努力：「香港電影圈而家氣候唔太好，以前嘅口碑同歷史唔容易鞏固，永遠唔好話唔得，乜都要得」，此外，大哥大亦指岀港產動作片傳承了中國武術，程度比全世界高好多：「欣賞所有動作片創造者，尊重佢哋嘅付岀」。

倉田：「我今年78歲，因為有香港動作片，仍然生龍活虎」。（陳穎思 攝）

來自日本的倉田保昭及谷垣健治，均異口同聲表示有今時今日的成就，全靠港產動作片，倉田指70年代香港動作片發展蓬勃，反觀日本得好少相關機會，感嘆香港電影人：「攞條命去搏，係咁拍傻傻哋，NG三十次仲拍？」，所以港產動作片能夠站在世界頂峰是當之無愧的，往後美國或韓國的動作片都以香港動作片為基礎。

倉田憶述1969年有人搭路安排他到香港試鏡，他一度擔心被「賣豬仔」，但因為在日本苦無發展機會，便決定放手一搏，來到香港跟他見面的正是邵逸夫，整個試鏡過程就只打了個招呼，一個月後就叫他來港拍戲，他又擔心中伏「俾人殺咗都唔知」，但最終向父母借了3萬日元便隻身來港，逗留兩星期只拍了一日戲，之後片方邀請他簽一年長約，他還因為不捨得女朋友而拒絕過一次，差點斷送前程。

谷垣健治執導新片《火遮眼》將於明年上映，他表示跟戲中來自印尼、泰國及中國的演員都是自小看港產動作片，有共同電影語言。（陳穎思 攝）

而谷垣就表示自小睇港產動作片長大，對拍片制度很感興趣所以來港發展：「香港人嘅氣質同電影有好密切關係」，他跟大哥大在今年上映的《九龍城寨之圍城》合作，身為演員的大哥大表示不會挑戰動作指導：「換轉係我做（動作指導），俾人趷都好唔happy，大家尊重大家崗位」，而谷垣就指出《九龍城寨》很多動作設計都是參考大哥大：「以前嘅影響好濃好深，香港動作片係動作片嘅唐人街，去到邊度都有」。

洪金寶、倉田保昭與谷垣健治對港產動作片貢獻良多。（陳穎思 攝）

談到人工智能（AI）會否取代真人，大哥大認為AI都要靠人腦去諗：「唔好怕俾人問人『做乜諗嘢？』，唔好驚」，他亦指出再多新科技出現，都要靠演員去搏命：「任何功夫都有精神，視乎練得好唔好，有冇人欣賞，搵機會、創機會，畀多啲心機，令香港動作片有出頭之日」，他笑言觀眾想支持香港電影，最好包場睇戲，一個人買十張飛。