小丑︱華堅馮力士自爆路蘭曾特邀演小丑　一個原因最後未促成合作

荷里活反英雄犯罪電影《小丑：雙瘋》（Joker：Folie à Deux），由憑上集於奧斯卡榮封影帝的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）冧莊主演，更伙拍樂壇天后Lady Gaga組成小丑情侶檔，延續前作小丑的自傳故事。《小丑：雙瘋》被外界認為是神作續集，然而作品卻與上集風格不一，令全球票房未如理想。

華堅馮力士曾經憑《小丑》的演出榮獲奧斯卡最佳男主角獎。（Getty Images）

華堅馮力士曾經憑《小丑》的演出榮獲奧斯卡最佳男主角獎。（《小丑》電影劇照）

華堅馮力士於新作《小丑：雙瘋》與Lady Gaga合作，風格未如外界預期。（《小丑：雙瘋》電影劇照）

主演《小丑》系列的華堅馮力士，憑上集於2020年榮獲奧斯卡最佳男主角獎，最近更接受訪問時，自爆原來曾被執導《蝙蝠俠》（The Dark Knight）三部曲的鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）邀請，在《蝙蝠俠：黑暗騎士》裡飾演小丑一角！華堅馮力士自言：「我記得曾與基斯杜化路蘭討論做小丑的事，最後沒有成事。」

由希夫烈格在基斯杜化路蘭的「蝙蝠俠三部曲」中飾演的小丑。（《蝙蝠俠：黑暗騎士》電影劇照）

不少影迷視希夫烈格所飾演的小丑是歷來最佳。（《蝙蝠俠：黑夜之神》劇照）

華堅馮力士在訪問中亦透露未有接演的原因：「當時我尚未準備好。」最後小丑由希夫烈格（Heath Ledger）飾演，雖然及後輕生並未能親自獲頒奧斯卡最佳男配角獎，亦希夫烈格演繹的小丑亦成為永恆經典。華堅馮力士亦表示：「我想像不到如果《黑暗騎士》的小丑不由希夫烈格主演，會是怎樣的一部電影！」他亦坦言自己並非路蘭眼中的唯一首選。