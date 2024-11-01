邪Mall專訪｜姜皓文Candy想開撈麵檔　楊偉倫真法器作法有料到

電影《邪Mall》食正近年其中一個社會現象︰死場！一個水盡鵝飛的商場，欠人流卻有鬼溜，而面對種種靈異事件，姜皓文與王家晴（Candy@COLLAR）戲中父女，便由不咬弦變成合力殺敵。至於楊偉倫在戲中就飾演半桶水的道士，但以有限法力都可力敵邪魔，正如在拍攝期間，因為使用真法器，唸真經文，搞到自己都有異樣。



鳴謝

髮型︰Jove Shek（姜皓文）、Ricky Lam , Heitai（王家晴）、Louis Tse@Number8 Hair Salon（楊偉倫）

化妝︰Manman Fong（姜皓文）、Janice Wong（王家晴）、Yannis Yip（楊偉倫）

服裝：LaneCrawford（姜皓文）、Sandro（王家晴）

造型師：Daniel Cheung & Alyssa Lai（王家晴）

場地︰K11 Art House

姜皓文、王家晴與楊偉倫，在《邪Mall》中一起力抗外道。（梁碧玲 攝）

姜皓文︰第一次有咁大個女

在戲中，姜皓文與Candy飾演一對父女，黑哥都忘記自己在戲中第幾次做爸爸，但就次次都是女。「可能我係外父相啦，不過係第一次有咁大個女。如果我真係有個女，我係會好縱佢，錫到燶，爸爸會特別受。」這對父女在戲中是有點不咬弦，源於為父一貫的口硬心軟。「我同Candy接觸不多，第一場就要演父女嗌交戲，但佢好叻，好快就知自己做乜，仲好有自己想法，唔係叫佢點演就會演足，會消化完再微調。」

黑哥都忘記自己在戲中第幾次做爸爸，還要次次都是女。「不過係第一次有咁大個女。」（梁碧玲 攝）

黑哥在戲中是個口硬心軟的爸爸，現實中他笑言如果有個女，一定縱壞佢。（《邪Mall》劇照）

至於Candy，一理位就要嗌交，對手仲要經驗老到的黑哥。「我係勁緊張，同黑哥第一次合作，一開始都驚太緊張投入唔到，釋放唔到戲中情緒，不過黑哥好細心，事前有同我傾偈，好快就令我放鬆落嚟。」對於黑哥，又點睇戲中呢個女︰「呢個女有自己主見，會自把自為，但其實都係為去追夢，做爸爸都係口硬心軟，樣樣都話唔得，但背後其實默默支持。」

一理位就要嗌交，對手仲要經驗老到的黑哥，Candy當時心情勁緊張。（《邪Mall》劇照）

楊偉倫︰拍完真係有少少頭暈

楊偉倫在戲中是隔籬舖租客，專幫人搞法事，但只有半桶水功力，面對妖魔全程頂硬上。而現實中面對一堆經文及超越人體力學的手印，都一樣要頂硬上。「啲經文係難背，繞口，雖然有師傅在場，但唸出來要有節奏。手勢動作方面，啲手印點擺已經好難，仲要快速轉換好幾款，好難練。」

楊偉倫坦言經文相當難背，而作法手印亦非易事。（梁碧玲 攝）

楊偉倫在戲中要做一場法事，拍攝前都心驚驚。（《邪Mall》劇照）

雖然半桶水，不過因為拍攝時用上真法器和經文，就迎來意想不到的體驗。「有場戲我要幫人驅邪，未拍前都有啲驚，因為係演一場作法戲，拍攝時有經文同道具，而埋位時問過師傅，經文同道具都係真的，真係用緊招魂鈴，拍攝前師傅仲要講句︰『唔緊要，我會喺度，你有咩唔舒服就同我講。』結果我拍完真係有少少頭暈，不過可能未食宵夜見餓啦！」

事實上，一個人未有修為去用真法器真經文去招魂，又會唔會有效果呢？「雖然要有修為去唸先有效果，但其實普通人一唸，都會有靈體八卦想聽下。不過我唔係高靈人士，所以就未感受到。」楊偉倫說。

如果要昇舖，Candy最想開撈麵店。「成本低效益高。」（梁碧玲 攝）

Candy︰想開撈麵店

講到開商場舖，三位都有自己意見，而黑哥更加有實戰經驗。「以前開過賣小飾物，不過時間好短，最後都係出去街鋪生意先好啲。」而Candy就想嘗試開一間撈麵店︰「拍戲個商店係年輕人聚集，鍾意玩遊戲卡，偏偏就係冇小食店，畀我就會喺度開撈麵店，成本低效益高，我最鍾意多粟米多蒜。」

兩位男士聽後都大表認同。楊偉倫︰「呢啲鋪好好生意，唔使太多技術，你只要入貨就可以，賣衫你都要考你眼光，呢啲食物都係差不多，而又個個都幫襯。」黑哥甚至建議就一齊開番檔，就叫「邪Mall撈麵」。