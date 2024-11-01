東京電影節｜《不赦之罪》George歐鎮灝回憶演強暴戲：好混亂

香港電影工作者總會首季「總會拍電影」計劃的第二部作品《不赦之罪》，入圍本屆東京電影節「亞洲未來」單元，導演林善及譚善揚，與三位主演歐鎮灝（George@P1X3L）、陳紫萱及陳書昕昨晚現身映後問答環節。

《不赦之罪》於東京電影節舉行世界首映。（陳穎思 攝）

首次拍電影的George挑戰少年強姦犯角色，表現可圈可點，他表示投入拍攝時心情混亂：「尤其係拍強姦戲時，搵方向但又冇方向，唔知可以點樣，角色想得到寬恕同愛」，而戲中被施暴的陳書昕直言理解不到作為受害者的心情：「始終冇經歷過，就算睇受害人經歷，都唔知有幾痛，唔知點演，直至到後樓梯瞓低，感受個環境，樓梯貼住背脊，對手畀到我嘅能量，當刻嘅感受比親身經歷更重要」。

陳紫萱表示參演《不赦之罪》令她對宗教及哲學有更多認識。（陳穎思 攝）

兩位導演都十分年輕，譚善揚身兼導演及編劇，原來《不赦之罪》正是他在演藝學院的畢業功課，林善比譚年長兩歲，曾參演電影《G殺》以及有較多執導短片的經驗，而且林父正是牧師，對宗教有認識，看過譚善揚的劇本後，認為有潛力拍成電影，便決定跟對方合作，協助尋找製作資金。譚善揚提到創作劇本時「香港有好多憤怒」，故事中的情緒回應當時的社會氣氛，而角色設定之間的矛盾感覺有趣，主題由復仇變成寬恕，說到底都是探討人性。