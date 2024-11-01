焚城︱旗艦戲院上映日出現搶購人龍　黃金場次逆市爆滿大受歡迎

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》，由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙及梁仲恆等主演，電影今日（1日）在香港盛大獻映！《焚城》雲集一眾金像級陣容，吸引大量影迷粉絲首日搶先入場支持，不論常規影院版或IMAX與4DX版本，均大受歡迎！

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》由劉德華主演。（《焚城》劇照）

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》由莫文蔚主演。（《焚城》劇照）

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》由謝君豪、魏浚笙主演。（《焚城》劇照）

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》由白宇主演。（《焚城》劇照）

香港首部核幅射災難題材電影《焚城》由王丹妮主演。（《焚城》劇照）

《焚城》上映首日，不少主演演員在社交媒體分享拍攝點滴，為電影造勢；更有院線聯手推出「焚起鬥志 破釜沉舟」限量1000套電影套票，以優惠價吸引更多觀眾留意。而電影上映首日，不少院線黃金場次出現爆滿盛況，元朗旗艦戲院更出現人龍排隊搶購戲票，盛況空前！

旗艦戲院外出現人龍搶購《焚城》上映日戲飛。（《焚城》IG截圖）

旗艦戲院外出現人龍搶購《焚城》上映日戲飛。（《焚城》IG截圖）

旗艦戲院外出現人龍搶購《焚城》上映日戲飛。（《焚城》IG截圖）

《焚城》上映首日，不少黃金時段場次出現爆滿盛況。（購票網站截圖）

《焚城》上映首日，不少黃金時段場次出現爆滿盛況。（購票網站截圖）

《焚城》上映首日，不少黃金時段場次出現爆滿盛況。（購票網站截圖）

《焚城》上映首日，不少黃金時段場次出現爆滿盛況。（購票網站截圖）