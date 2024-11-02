爸爸︱網傳劉青雲合作MIRROR成員演出 競猜邊個最有機會
撰文：莫匡堯
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三料香港電影金像獎影帝劉青雲主演新作《爸爸》，於亞洲年度影壇盛事「第37屆東京國際電影節」上，入圍主競賽單元，並於昨日（31日）舉行世界首映。《爸爸》由翁子光執導，延續代表作《踏血尋梅》的風格，與劉青雲、谷祖琳合作，聚焦社會邊緣人的故事，更改編2010年荃灣享和街弒母殺妹案的真人真事。
《爸爸》於東京電影節舉行首映後，有入場的香港觀眾於多個社交平台及討論區中透露，劉青雲於新作演出技驚四座，更大爆有一位MIRROR成員客串演出，成為電影一大驚喜！有網民在討論區中透露《爸爸》的劇情骨幹：「主要Focus喺爸爸事後心態，內容唔會太血腥。」似乎與分別由翁子光執導與監製的《踏血尋梅》及《正義迴廊》風格不同。
而網民討論的另一大重點，則來自東京電影節首映觀眾透露有MIRROR成員客串的消息：「被Threads劇透咗，某鏡仔客串！」消息震驚全網，引起網民討論及競猜，有網民表示：「估唔到翁子光都要搵鏡仔！」亦有網民疑惑：「反而睇到點解嗰個鏡仔中Cast！」並推測：「唔通因為似樣？」似乎該位鏡仔與《爸爸》某一位主要角色樣貌有相似之處。
關於MIRROR成員客串《爸爸》的消息一出，網民紛紛討論12子中哪一位成員最有機會，當中更包括MIRROR組合中兩大金像級實力派！有網民認為2024年金像獎最大遺珠之一、主演《命案》的Lokman楊樂文，在演技上絕對勝任演出同類型題材；曾經同時憑《過時．過節》及《闔家辣》提名2023年金像獎「最佳新演員」的Edan呂爵安亦公認有一定實力；同屆憑《阿媽有咗第二個》的Jer柳應廷亦因為金像提名被提及；同片演出的姜濤亦被認為有機會。