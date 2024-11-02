爸爸︱網傳劉青雲合作MIRROR成員演出　競猜邊個最有機會

三料香港電影金像獎影帝劉青雲主演新作《爸爸》，於亞洲年度影壇盛事「第37屆東京國際電影節」上，入圍主競賽單元，並於昨日（31日）舉行世界首映。《爸爸》由翁子光執導，延續代表作《踏血尋梅》的風格，與劉青雲、谷祖琳合作，聚焦社會邊緣人的故事，更改編2010年荃灣享和街弒母殺妹案的真人真事。

三料金像影帝劉青雲主演新作《爸爸》日前於「第37屆東京國際電影節」舉行世界首映。（《爸爸》電影劇照）

劉青雲與谷祖琳合作主演《爸爸》。（《爸爸》電影劇照）

《爸爸》劇情改編自2010年荃灣享和行弒母殺妹案的真人真事。（《爸爸》電影劇照）

《爸爸》於東京電影節舉行首映後，有入場的香港觀眾於多個社交平台及討論區中透露，劉青雲於新作演出技驚四座，更大爆有一位MIRROR成員客串演出，成為電影一大驚喜！有網民在討論區中透露《爸爸》的劇情骨幹：「主要Focus喺爸爸事後心態，內容唔會太血腥。」似乎與分別由翁子光執導與監製的《踏血尋梅》及《正義迴廊》風格不同。

有網民在東京電影節觀看《爸爸》首映後，爆料表示劇情以劉青雲飾演的父親角色事後面對事件的心態為劇情主軸。（《爸爸》電影劇照）

而網民討論的另一大重點，則來自東京電影節首映觀眾透露有MIRROR成員客串的消息：「被Threads劇透咗，某鏡仔客串！」消息震驚全網，引起網民討論及競猜，有網民表示：「估唔到翁子光都要搵鏡仔！」亦有網民疑惑：「反而睇到點解嗰個鏡仔中Cast！」並推測：「唔通因為似樣？」似乎該位鏡仔與《爸爸》某一位主要角色樣貌有相似之處。

東京電影節首映觀眾透露，《爸爸》劇情中有一位MIRROR成員客串。（網上截圖）

東京電影節首映觀眾透露，《爸爸》劇情中有一位MIRROR成員客串。（資料圖片）

關於MIRROR成員客串《爸爸》的消息一出，網民紛紛討論12子中哪一位成員最有機會，當中更包括MIRROR組合中兩大金像級實力派！有網民認為2024年金像獎最大遺珠之一、主演《命案》的Lokman楊樂文，在演技上絕對勝任演出同類型題材；曾經同時憑《過時．過節》及《闔家辣》提名2023年金像獎「最佳新演員」的Edan呂爵安亦公認有一定實力；同屆憑《阿媽有咗第二個》的Jer柳應廷亦因為金像提名被提及；同片演出的姜濤亦被認為有機會。

劉青雲去年憑《神探大戰》第三度奪得影帝。（梁碧玲 攝）