寄了一整個春天｜兩個賣原味內褲女孩　邱彥筒演口吃女啟發可能性

「首部劇情電影計劃」第六屆大專組得獎作品 《寄了一整個春天》，由新晉導演葉鈺瀛自編自導，並由陳果監製，主演包括有首次拍攝電影的Collar成員邱彥筒（Marf）、《十七年命運週期》演員陳書昕（Sheena）、《那年盛夏我們綻放如花》「石曉陽」張毓軒（Shin），以及栢天男、「豹嫂」胡蓓蔚主演。電影早前在《第二十一屆香港亞洲電影節》作為開幕電影之一，映後好評不斷！

戲名相當文青，原來春有暗指是香艷的內褲。（《寄了一整個春天》劇照）

故事講述Marf飾演的高中生許澄渴望愛情，卻因天生口吃而感到孤獨。她與好友Rachel（陳書昕 飾）經營出售二手內褲生意，意外獲得買家的關注及愛慕。當許澄沉溺於這些不道德的交易中，以為找到了真愛時，原來不知不覺間付出了失去唯一摯友的代價。

Marf要演口吃少女，接觸了一些言語治療師甚至一些有口吃的人士，得到對方樂意分享和給我演出口吃時的意見。（《寄了一整個春天》劇照）

上次首映，有不少觀眾對Marf演出一位內向又有口吃的少女感到很驚喜，Marf表示：「這角色和我作為COLLAR成員給大家的感覺很不同，演員讓我感到自己可以有很多可能性。感謝導演和製作團隊給予機會，接觸了一些言語治療師甚至一些有口吃的人士，他們很樂意分享和給我演出口吃時的意見，希望大家感受到我們電影想表達的訊息。」

戲中有不少大膽場面。（《寄了一整個春天》劇照）

其中一幕在校內禮堂除下底褲跳舞，更是一大挑戰。（《寄了一整個春天》劇照）

至於陳書昕Sheena，在戲中好玩不甘安逸，更愛險中求樂，其中一幕在校內禮堂除下底褲跳舞，更是一大挑戰，Sheena 亦表示這一幕是最難演：「我本想排少少舞去拍，但導演表示這場戲角色要很隨性，排舞就變得刻意了。我是很需要有預備的，但導演鼓勵下也嘗試，拍攝當天更病倒了，但慶幸出來效果很好。」