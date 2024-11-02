杜琪峯會堅持做鮮浪潮　直言《九龍城寨》唔好睇︰搬去北角拍都得

香港導演杜琪峯，早前接受BBC News中文訪問，不失其敢言作風。當中提及對於一手一腳湊大，致力培養新導演的鮮浪潮計劃，被政府抽起經費影響舉辦規模，杜琪峯坦言早在5、6年前已料到會發生。對於時下新導演喜歡拍人文題材，關心社會議題，他直言可以是其中一個種類，但水平未夠好，「似《獅子山下》」。而提到今年大收一億票房、由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》，杜Sir都不留情地說︰「拍得好，但對我嚟講唔好睇。」



對於由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》，杜Sir都不留情地說︰「拍得好，但對我嚟講唔好睇。」（影片截圖）

「有冇鮮浪潮唔係最重要，有冇希望先係最重要」

提到鮮浪潮不再獲政府基金資助，要另尋金主，杜Sir坦言早在5、6年前已預料會發生：「完咪完囉，何必糾纏，但睇番鮮浪潮十數年來對電影業的確好大幫助，業界對這班小朋友都好支持。如果我話唔做，即是判這條路死刑，帶出訊息唔好。」

而另一個短片比賽ifva，早前同樣失去資助停辦，杜Sir指是政府對人民冇信心的表現︰「對人民冇信心，對社會冇信心，一直是受歡迎的東西，cut佢做咩呢？應cut嘅又唔cut，放下煙花就當社會好繁榮，呃邊個呀大佬？阿婆都呃唔到啦！所以當藝術完全政治化，是好傷的。」所以鮮浪潮能撐下去便撐︰「點都要頂住，讓大家仲有個希望。有冇鮮浪潮唔係最重要，有冇希望先係最重要。」

杜琪峯於鮮浪潮頒獎禮上致辭時，表示自己已年屆70，但仍會撐住鮮浪潮做下去。（葉志明 攝）

新導演作似《獅子山下》

對於香港電影未來，杜Sir不得不承認會難行，尤其在創作空間上的限制。「不完全是電檢問題，但都有影響。有啲嘢准講，有啲嘢唔准講已經有問題啦，韓國有冇吖？日本有冇吖？台灣有冇吖？其實我可以拍不同類型的電影，問題係自己拍電影嘅心情，你會覺得周遭的事會影響你，要你切身感受到就會明。」

當下的杜Sir，步伐放緩，好幾年未見有新作，但他不建議年輕導演效法自己︰「送審就送審，咩條件OK就去做，你要爭取機遇和機會，否則進步唔到，唔可以學我，我拍咗咁多部電影，當下休息下好，反思又好，但你要到入去先會知道（規則），要聰明啲去應付身邊環境。」

杜Sir說話相當風趣，指《九龍城寨之圍城》未有盡用城寨的設定，改去北角拍都可以。（影片截圖）

對於新世代導演，杜Sir一直有留意，對於近年新導演作品皆以人文關懷為主，關心社會倫理，杜Sir都不抗拒，但覺得有不少進步空間。「今日的港產片重生活描寫，電影的幻想細了，呢啲係咪港產片呢？當其時（自己的年代）並不是，當時係叫做港台製作，《獅子山下》，係咪唔啱？又唔係完全不對，但香港電影最精彩係咩？肯定唔係呢樣……你又去唔到人家探討的質量及闊度。」

《九龍城寨》去北角拍都一樣？

論受歡迎程度，今年一部《九龍城寨之圍城》大收一億，而導演更是跟過杜Sir拍下《意外》及《車手》的鄭保瑞。「年輕導演都是走卡通漫畫向，對人與人之間的感覺愈來愈差，以前衰衰地會講下情義。我好喜歡（鄭）保瑞導演，佢部《九龍城寨》（九龍城寨之圍城），入戲院睇係抵到爛，嗰100蚊（戲票），但對我嚟講唔好睇，但我有讚佢拍得好。」

《九龍城寨之圍城》在今年票房大收一億。（《九龍城寨之圍城》劇照）

拍得好，但又唔好睇，到底問題在哪裏？「佢部戲如果改為發生在《殺破狼》（世界）咪一樣，要個城寨做咩呢？搬去北角都得㗎！佢哋諗嘢唔同，因為戲劇基礎，電影理念不同，會走向多技術性，如果少少文學性，又好倫理，冇乜新意。」

最後，杜Sir強調創作電影要有良心，要得到共鳴，對於有移民外地的導演，聲言要在當地籌集資金拍「港產片」，杜Sir認為不用強調「港產」二字︰「咩係港產片先？製地唔喺香港仲係咪港產片……只可以講Hong Kong Style的電影……唔使包裝到咁愛香港嘅，拍一部屬於香港人的電影，唔好有太多嘢粉飾自己。」一針見血的意見，值得細味。