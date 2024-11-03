東京電影節｜洪金寶評《九龍城寨》非一朝得志　四字形容已故元奎

「大哥大」洪金寶近日現身東京電影節多個活動，包括與倉田保昭及谷垣健治一同出席座談會，以及主講大師班。《香港01》於東京直擊並專訪大哥大，談及有份參演的《九龍城寨之圍城》能否挽回港產動作片的劣勢，又分享跟早前傳出離世的師弟元奎相處。

大哥大表示第一次參與東京電影節，期待感受粉絲的反應。（陳穎思 攝）

早前大哥大受訪曾表示「以前啲嘢拍唔返，最好嘅時間已經過咗」，問他對於《九龍城寨》的成功，會否挽回一點信心，他搖搖說：「唔係一朝得志，呢部戲所有人嘅努力，同埋血、同埋汗，係無可否認嘅，同埋支持者、費用，都係好難得，（算唔算係虛火？）佢又唔係虛火，佢係好勁嘅火，但呢壇火可以維持幾耐？唔知」。

問大哥大睇好哪位動作片電影人，他立刻說：「洪金寶囉」，說自己還有一團「暗火」。（陳穎思 攝）

近年謝票文化大行其道，問大哥大是否認同這種做法，他表示：「謝票係而家興嘅問題，一定要跟返，人哋興你唔去做？好似食一個餐，人哋一定有個甜品，你唔畀人哋咪唔嚟囉，謝票係一種習慣，你成日畀觀眾有種習慣，觀眾又喜歡，你都要繼續落去」，萬一連謝票都無法吸引觀眾？「咪谷都面青青囉，冇得講嘅，電影風氣一路都喺度變，你要去捉摸佢」。

大哥大笑說年輕時都沒怎麼得獎，反而現在拿不少，不過都是終身成就獎。（陳穎思 攝）

早前成龍在微博透露元奎離世的消息，跟大哥大談起他半開玩笑說：「佢係咪走咗我未知，因為佢冇同我講過」，回憶跟師弟相處，大哥大給對方讚不絕口：「我同佢細個喺學校都好多嘢講，後來拍電影佢都幫到我好多，呢個人係老老實實，你叫佢做咩，佢一定幫係做得到，而且做得好好，從來唔會偷雞，從來唔會同你計較，亦都係一個好好嘅導演，好好嘅人」