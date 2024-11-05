焚城︱劇情改編巴西戈亞尼亞核洩漏事故　災情嚴峻僅次切爾諾貝爾

香港首部輻射災難電影《焚城》，由劉德華、莫文蔚、白宇、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤等主演，電影日前於內地及香港同步上映。《焚城》啟發自一宗《香港01》關於「有毒海洋垃圾轉運」的新聞報道，並參考真實核災難事故，結合成為劇情主線，令電影在香港語境下寫實度大增，讓觀眾與角色一同經歷災難時倍添震撼！

以下內容或含《焚城》劇透成分，未入場觀映的讀者慎入！

劉德華、莫文蔚主演新作《焚城》參考真實核災難事故，結合成為劇情主線。（《焚城》電影劇照）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

《焚城》最新預告畫面極為震撼！（《焚城》預告截圖）

主演《焚城》的影帝劉德華，於故事中飾演男主角輻射專家范偉立。劇情中，面對皇后山火災場裡檢測到輻射指數，范偉立作為輻射學術權威而成為政府委任的專家顧問，他與一眾高官開會期間，接報指災場發現放射元素「銫137」，令他恐懼地提到「戈亞尼亞事故」，並向莫文蔚飾演的署理行政長官提議疏散全港市民。究竟一宗「戈亞尼亞事故」，為何令范偉立這位輻射專家亦聞風變色？

劉德華於《焚城》中飾演男主角輻射專家范偉立。（《焚城》電影劇照）

范偉立接報指災場發現放射元素「銫137」，令他恐懼地提到「戈亞尼亞事故」，並提議疏散全港市民。（《焚城》電影劇照）

位於巴西的戈亞尼亞，於1987年發生一宗嚴重輻射污染事故，當時有一具放射治療儀器因為研究所被清拆被遺棄於建築物中，並未有經過適當回收程序處理。1987年9月13日，兩名當地男子Roberto與Wagner闖入廢棄設施中，偷走儀器中的放射源「銫-137」，當時銫-137粉末以鉛與鋼的容器儲存。二人認為銫-137的藍色瑩光粉末能夠高價變賣，在拆開銫-137容器後，由於長期曝露於強烈輻射下，於是相繼出現嘔吐、頭痛及腹瀉等輻射中毒徵狀，求醫時卻被誤診為食物過敏，最終二人繼續拆開銫-137的容器，令手部出現腫脹及潰爛情況，因此需要截肢。

輻射專家范偉立在巡視災場過程中，發現傷者有輻射中毒的現象。（《焚城》電影劇照）

銫-137多用作醫療儀器的放射源。（《焚城》電影劇照）

1987年9月18日，Roberto將銫-137賣予廢品廠，令老闆、其妻子與女兒同樣暴露於強烈輻射之下，年僅6歲的女兒更誤服銫-137粉末，接觸無可救藥的劑量。由於廢品廠老闆與家人接連出現病症，老闆的妻子於是將銫-137以膠袋盛載，送到當地衞生中心檢驗。衞生中心的物理醫學專家探測到粉末存在輻射，令全國及市政府機關關注事件，介入處理。經過媒體廣泛報道事件下，約13萬人趕赴醫院求醫，其中共250人受到輻射污染，20人因為出現徵狀需要接受治療，最後4人死亡，包括廢品廠老闆年僅6歲的女兒。

《焚城》劇情中，有人盜竊銫-137引起的輻射危機，因為一場大火而被揭發。（《焚城》電影劇照）

「戈亞尼亞事故」發生後，最後需要大規模清理受銫-137污染的地域，移除事發地點的表層泥土、拆卸大量房屋並焚化屋內物品。當年《時代雜誌》形容「戈亞尼亞事故」為「世上最壞核事故之一」，國際原子能機構亦有相約形容，並將事件評級為國際核事件第五級事故，與「英國溫斯喬火災」及「日本三哩島核洩漏事故」同級，僅次於第六級的「克什特姆核廢料爆炸事故」及第七級最嚴重的「福島第一核電廠事故」及「切爾諾貝爾核電廠事故」。