焚城︱上畫3日衝破1000萬票房　魏浚笙慈善月曆曬鐵臂陽剛味爆棚

由兩屆金像獎最佳攝影潘耀明執導，集結劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等強大卡士演出，港產破天荒災難電影《焚城》，自11月1日上畫旋即引起全城熱話，口碑轟傳，票房理想，更一口氣勇奪2024下半年港產片最高開畫票房No.1、開畫週末票房No.1，以及單日票房No.1！截止11月3號，上畫3日電影累積票房經已衝破1000萬，票房口碑同樣持續高升。在電影市道疲弱下，成績令人鼓舞！此外，內地票房同樣高企，短短3日票房已衝破8000萬人民幣，同樣令人振奮。

劉德華主演新作《焚城》本地票房三日內破1000萬元大關！（《焚城》電影劇照）

《焚城》為香港首部輻射災難片。（《焚城》電影劇照）

粉絲敲碗期待的「一世隊友2025慈善月曆」今日（4/11）亦強勢推出，戲中的聯和墟消防局小隊隊員霸氣亮相，包括Louise、Fish、阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker六位演員，位位擺出性感又有型甫士，兩位女士展現型格美，男士們則大騷肌肉線條，粉絲定必珍藏。月曆慈善義賣限量1000套，定價港幣$100，現憑百老匯院線《焚城》戲票可$60優惠價購買，所有收益扣除成本將捐贈予明愛家庭服務，全線百老匯戲院現正發售。稍後將會舉行月曆簽名會，影迷們敬請從速搶購，支持善舉！

《焚城》大受香港觀眾歡迎，劇組推出慈善月曆。（資料圖片）

魏浚笙於《焚城》慈善月曆中大曬鐵臂，陽剛味甚濃！（資料圖片）

電影宣傳曲〈一世隊友〉MV亦都同步登場，今次MV特別感謝消防局提供場地拍攝，呈現戲中救災團隊的真摯熱誠。MV中豪哥率領阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker和黃愷傑，身穿白背心配搭消防員戰衣氣勢登場，將戲中的兄弟情搬到MV裡面，結實肌肉加上濕身演出，徹底展現災難面前的生死之交！影片中六位不僅充滿硬漢味道，還有著生死與共的友情羈絆，感染力十足！

〈世一隊友〉MV中延續《焚城》一眾消防員的英勇形象。（《焚城》電影劇照）

這首由Eric Kwok親自改編自其經典歌曲〈最佳損友〉的Punk 版本〈一世隊友〉，注入新穎而激昂的旋律，更是以電影中演員的視角重新詮釋，充滿動感和正能量！錄音當日，六位演員一鼓作氣走入錄音室，Eric Kwok親自指導，從高低音到情緒表達，一一調教。雖然非「專業唱家班」，眾人仍完美演繹出這首充滿情誼的歌曲。搞笑的阿Dee為緩和緊張氣氛，突然演唱周星馳《喜劇之王》中七叔的經典歌曲〈You’re Beautiful〉，甚至連Eric也忍不住加入和聲，讓錄音室充滿歡樂笑聲。團隊在愉快的氛圍中，將兄弟情和友情昇華於歌聲之中，讓整首〈一世隊友〉充滿感染力。

〈世一隊友〉MV中延續《焚城》一眾消防員的英勇形象。（《焚城》電影劇照）

不僅擔當歌曲製作人，Eric Kwok其實更有份演出《焚城》，改編歌曲時就深受戲中消防員間的團結精神影響，他表示：「我在電影中飾演一位爆破專家，拍攝期間我只專心做好一件事，就是如何完成任務，現在我的心情也一樣專心做好這個Punk Rock。完全感受到他們都很熱血和齊心地演繹這首歌。同埋錄音的時候見返君豪哥、阿Dee 這班消防員，全部都令我想起當時拍戲的情景，唯一不同的是拍戲時候好心情沉重、好慘，今次的錄音過程可以接觸到他們這樣friend和開心另一面，我就覺得好圓滿。」Eric Kwok更有信心〈一世隊友〉將會成為新一首友情K歌！

〈世一隊友〉MV中延續《焚城》一眾消防員的英勇形象。（《焚城》電影劇照）

【《焚城》「一世隊友2025慈善月曆」開賣詳情】

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*全港限量發售1000套，先到先得，售完即止

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-每張戲票可加購「一世隊友2025慈善月曆」乙本；

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