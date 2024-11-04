東京電影節｜杜琪峯談拍《阿郎的故事》炒車場面：叫定十字車準備

杜琪峯擔任本屆東京電影節主競賽單元評審，日前他與日本導演入江悠出席座談會，提及拍攝《阿郎的故事》的一些軼事，原來電影結尾的炒車場面十分危險，特技演員可謂「搵命搏」，杜Sir更下令叫定救護車在現場準備。

杜Sir於座談會上分享過往拍戲的幕後故事。（影片截圖）

杜Sir憶述當年在新藝城旗下一定要拍喜劇，而他執導的賀歲片《八星報喜》大收旺場更破票房紀錄，公司便容許他拍一部自己想拍的電影，他提議拍《阿郎的故事》，起初還遭公司反對，擔心不會賣座，但最後還是遵守諾言答應投資,而這部片被視為杜Sir轉型之作。

周潤發在《阿郎的故事》如尾炒車慘死，令不少觀眾傷心至極。（電影截圖）

之後杜Sir提到電影最尾的重頭賽車戲，周潤發炒車慘死，相信有看過這一幕的觀眾，都記得炒車場面十分震撼，杜Sir透露當年特技人跟他討論如何拍攝時這樣說：「佢話：『導演，我哋知道點樣拍呢個鏡頭，不過如果好彩做到呢個鏡頭，手指會斷，做唔到就頸骨會斷』，我食緊嘢問我咁嘅問題，我成個人企咗喺度」，杜Sir透露這場戲對方開價8000港元，他答應後便如期拍攝。

電影公司起初不睇好《阿郎的故事》，但最後大收逾3000萬票房，更令周潤發勇奪金像獎影帝。（電影截圖）

「拍攝當日，由朝早開始心情已經非常之差，因為之前拍其他撞車戲，已經送咗三個人入醫院」，杜Sir說炒車戲最重要一幕於當日下晝4點拍：「叫Camera時根本唔敢睇，直至聽到撞車聲，先擰轉頭望，我個位睇唔到個特技人，助手嗌極唔覆，我都唔知等到幾耐，靜咗好耐先聽到話（特技人）起返身，我先鬆晒」。

到晚飯時間，該名特技人都有出席，杜Sir說對方雙手都打了石膏，仍問他：「個鏡頭得唔得？」，杜Sir感慨地說：「香港當時嘅電影，係好多人嘅努力，尤其係成龍同三毛（洪金寶）嘅電影，佢哋當時創造咗好多唔同嘅動作，亦帶領咗香港電影到世界唔同地方，我覺得香港電影喺80年代嘅光輝歲月，真係造就咗好多唔同電影出嚟」。