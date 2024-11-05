香港最靚時裝設計師亮相首映　花裙獲Ariana Grande大讚：好靚呀

環球影業本年壓軸華麗呈獻，改編舞台史上數一數二最人氣百老匯同名音樂劇——《魔法壞女巫》（WICKED）將於11月21日上映，日前於澳洲悉尼舉行全球首映，一眾主演包括辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、亞莉安娜（Ariana Grande）、喬納森拜利（Jonathan Bailey ）、Ethan Slater、謝夫高拔林 （Jeff Goldblum）及瑪麗莎博德（Marissa Bode）於State Theatre外鋪成的黃磚路（Yellow brick road） ，行「gold carpet」，毫不吝嗇與fans互動，還不時全場一同合唱電影的歌曲，有不少fans看到偶像時感覺落淚，場面十分感動和壯觀。

《魔法壞女巫》於澳洲悉尼舉行全球首映，Cynthia Erivo、Ariana Grande、Jonathan Bailey、Ethan Slater、Jeff Goldblum及Marissa Bode等主演一同亮相。（資料圖片）

《魔法壞女巫》女主角Ariana Grande亮相澳洲悉尼舉行全球首映。（資料圖片）

《魔法壞女巫》主演Cynthia Erivo亮相澳洲悉尼舉行全球首映。（資料圖片）

《魔法壞女巫》主演Jeff Goldblum亮相澳洲悉尼舉行全球首映。（資料圖片）

《魔法壞女巫》主演Jonathan Bailey亮相澳洲悉尼舉行全球首映。（資料圖片）

今次香港「最靚時裝設計師」簡幗儀（Lilian）獲邀前往參與，穿上她親手設計，以戲中主角Glinda為概念的粉紅花裙，現身首映時不停被各地媒體拍攝，更獲一眾主演青睞，無一不大讚她設計的主題花裙，當遇上Ariana 和Cynthia時，兩人更異口同聲表示：「So beautiful！Gorgeous！」 得知Lilian 是香港的代表，還大方向工作人員鏡頭say hello，表示要和香港的粉絲打招呼！

主演《魔法壞女巫》的Cynthia Erivo與Ariana Grande異口同聲大讚Lilian Kan簡幗儀親自設計的花裙。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀身穿親自設計的花裙於《魔法壞女巫》首映現身，大受國際媒體的鏡頭歡迎！（資料圖片）

第一次參與荷里活電影的首映禮，Lilian直言：「由獲邀得知可以參與時，已覺得好驚喜，更估唔到可以見到咁多位主角同到佢地傾偈，Ariana及Cynthia好nice，當同佢哋合照完之後，個腦第一句彈出嚟嘅係—dream come true。」

Ariana Grande都大讚Lilian Kan的裙裝。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀表示《魔法壞女巫》的女主演Cynthia Erivo與Ariana Grande都非常友善。（資料圖片）

《魔法壞女巫》是由同名舞台劇改編，事有湊巧地亦係Lilian Kan人生第一套看的舞台劇！她說「記得當時喺倫敦，諗住感受一下舞台劇，咁啱當時上映緊Wicked，睇完出嚟之後被Wicked震撼到，不論演員、歌曲、歌聲至到舞台設計同服裝，都令當時的我嘆為觀止，更令我成為咗Wicked嘅fans！」

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

作為時裝設計師，亦是Wicked粉絲的她，聽到舞台劇改編而成電影，已期待不已！所以得知獲邀出席世界首映禮後，她立即著手，除以Glinda設計粉紅花裙，也以Elphaba為概念設計出以黑綠為主調的女巫裙；提到兩條裙的設計概念，她說：「Glinda裙子用左代表佢嘅粉紅色，用上大量花朵同水晶釘珠，表達佢閃閃發光嘅個性，以及佢受歡迎嘅程度。Glinda 係一個充滿自信同魅力嘅女生，裙子設計旨在體現呢一點，令人感受到佢快樂甜美嘅個性；至於Elphaba，佢角色則更為複雜、佢內心既脆弱又強大，呢個矛盾嘅特質令我決定使用多種不同的材料去創造更多紋理同層次感。裙子設計中加入左豐富嘅布料和細膩嘅蕾絲，以反映佢深邃嘅情感與內心鬥爭。流動的絲帶就受到我最喜歡嘅歌曲《Defying Gravity》所啓發，象徵著Elphaba追求自由和突破束縛的勇氣。通過這兩條裙子的設計，我希望可以傳達wicked 電影所傳遞關於友誼、勇氣同自我認同嘅深刻主題。」

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀穿上親自設計的花裙亮相。（資料圖片）

Lilian Kan簡幗儀私下亦非常著重打扮，身材亦相當火辣！（簡幗儀IG圖片）

Lilian Kan簡幗儀私下亦非常著重打扮，身材亦相當火辣！（簡幗儀IG圖片）

Lilian Kan簡幗儀私下亦非常著重打扮，身材亦相當火辣！（簡幗儀IG圖片）