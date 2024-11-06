東京電影節︱洪金寶大師班回顧60年生涯　引入詠春拍戲因唔識洪拳

亞洲影壇盛事《第37屆東京國際電影節》現正舉行，本屆有不少香港電影參展並入圍競賽單元，包括《破．地獄》《爸爸》及《虎毒不》等新片，亦有梁朝偉與杜琪峯代表擔任評審團主席與成員。同場，香港殿堂級動作演員及導演「大哥大」洪金寶，出席電影節大師班與日本觀眾對談。洪金寶於會上分享生涯早期執導演出的作品故事、對自己影響深遠的幾位前輩影人，以及到荷里活拍攝的最艱辛之處。

洪金寶於「第37屆東京國際電影節」舉行大師班。（直播截圖）

洪金寶於「第37屆東京國際電影節」舉行大師班。（直播截圖）

洪金寶現身東京國際電影節大師班時，先以日語向觀眾打招呼，大會亦播放洪金寶童年參現粵語片的片段，令大哥大笑言：「係60年前喇！差唔多10歲嘅時候。」亦分享當年隨于占元師傅習京劇的歲月：「我哋細個嗰時學京劇，練咗好多基本動作、翻筋斗、京劇做戲嘅姿勢同唱戲，我哋練功相當辛苦，練完之後出嚟（拍戲）基本功係有齊！」

洪金寶於大師班上亦有回顧童年習京劇的歲月。（直播截圖）

談到電影生涯起飛的階段，洪金寶提到自己首部執導作品《三德和尚與舂米六》，大哥大表示：「我第一次拍動作喜劇，其實《三德和尚與舂米六》都有啲喜劇感，拍完部戲好成功之後，我就覺得動作喜劇有好大希望，因為見到觀眾反應、對動作喜劇有興趣，所以之後好多作品先以動作、喜劇作為主流去拍攝。」並表示相比昔日邵氏式的武打片，動作喜劇作為。大哥大亦補充指在文戲上亦與當時主流不同：「同埋嗰時香港電影仲係講普通話，《三德和尚與舂米六》我就係諗，我唔講普通話、講粵語，呢部戲之後好多戲都係講粵語。」

《三德和尚與舂米六》為洪金寶首部執導作品，亦開創洪家班動作喜劇的先河。（《三德和尚與舂米六》電影海報）

洪金寶出道初期與多位武打片巨匠合作，其中亦為香港電影引入詠春拳術，作為銀幕上過招的套路：「因為劉家良師傅拍嘅好多電影都同洪拳有關，我就唔太識洪拳、一路都喺到學習，所以搵一樣觀眾少見嘅武術，就係詠春。我了解過詠春嘅哲學、我認為係有得拍嘅，所以就拍詠春。」洪金寶及後執導《敗家仔》等作品時，亦大量運用詠春拳術。

洪金寶表示早年不諳洪拳，於是將詠春引入大銀幕。（《葉問2》電影劇照）

洪金寶執導作品《敗家仔》以詠春拳術為主題。（《敗家仔》電影海報）

除了劉家良導演外，洪金寶亦與前輩張徹、羅維等導演合作，在片場由低做起，過程獲益良多：「我15、16就出道，個腦都仲係細路仔，我同胡金銓導演拍戲，我當佢師傅一樣，我一路學習佢拍戲嘅方法，仲有羅維、鄭昌和導演，我都一路去學習，因為我好喜歡、好喜歡電影嘅工作。」大哥大更提到年輕時在片場擔任小崗位的歲月：「胡金銓導演拍嘅戲，好多時候都係我『推車』，負責推攝影機下的車軌。胡金銓導演特別鍾意我，會叫『三毛！過嚟幫我推車！」我對攝影、每一個人嘅工作崗位都好感興趣。」

洪金寶早年曾經隨胡金銓導演劇組拍攝。(資料圖片)

1998年，洪金寶赴荷里活拍攝劇集《過江龍》，在劇情中飾演羅三毛一角。大哥大憶述當年到荷里活發展時，直言辛苦：「我好辛苦先答應去拍佢哋部劇集，荷里活拍攝方式同我哋亞洲有好大分別，佢哋好尊重演員、以演員為先，但最辛苦係要我講英文，我啱啱去到美國，記者問我最想美國人點樣，我話『全部學中文呀！』同我講中文咪唔駛咁辛苦囉！」

洪金寶表示到美國拍攝劇集，幾經辛苦才答應演出。（直播截圖）